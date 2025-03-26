¡Ö20¿§¤ÎÆú¡×¥¹¥×¥ì¡¼¡¡À¾À®¤Î±Ø³¬ÃÊ¤¬ÊÑ¿È¡¡¡Ö¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤ä¤ó¡×
¡¡Æü¸Û¤¤Ï«Æ¯¼Ô¤Î¤Þ¤Á¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÂçºå»ÔÀ¾À®¶è¤Î³ø¥±ºê¤Ë¤¢¤ëºåºæÀþº£ÃÓ±Ø¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤ËÄÌ¤¸¤ë40ÃÊ¤Î³¬ÃÊ¤Ë¡¢Æú¿§¤Î¥¹¥×¥ì¡¼¥¢¡¼¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¿ì¤ÃÊ§¤¤¤¬¤´¤ß¤ò¼Î¤Æ¤¿¤ê¡¢µÙ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¸÷·Ê¤¬¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î³¬ÃÊ¤¬ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¡¢ÄÌ¤ê¤¬¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤¨¤é¤¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ä¤ó¡×¡Ö¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹¥×¥ì¡¼¥¢¡¼¥È¤¬¤µ¤ì¤ëÁ°¤ÎºåºæÀþº£ÃÓ±Ø¤Î³¬ÃÊ=2025Ç¯3·î22Æü¡¢Âçºå»ÔÀ¾À®¶èÇëÇ·Ãã²°£²ÃúÌÜ¡¢»Ô¸¶¸¦¸ã»£±Æ
¡¡3·î26Æü¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤ÏÌó40¿Í¡£2015Ç¯¤«¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÀ¾À®¥¦¥©¡¼¥ë¥¢¡¼¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡ÊÀ¾À®WAN¡Ë¡×¤¬ÃÏ¸µ¤Î¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿¡£
¡¡À¾À®WAN¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç»ñ¶â¤ò½¸¤á¡¢³ø¥±ºê¤«¤¤¤ï¤¤¤ÎÊÉ¤ä¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤Ë¥¹¥×¥ì¡¼¥¢¡¼¥È¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ç15¥«½êÌÜ¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÄ«9»þ¤´¤í¡¢Ç¯ÇÛ¤ÎÃËÀ2¿Í¤¬³¬ÃÊ¤Ë¹ø³Ý¤±¡¢¥«¥Ã¥×¼ò¤ò¼ê¤ËÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£À¾À®WAN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¨¤¨¤³¤È¤ä¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¾ì½ê¤ò¶õ¤±¡¢ºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡³ø¥±ºê¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎSHINGO¡úÀ¾À®¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤â»²²Ã¡£»ùÆ¸´Û¡Öº£ÃÓ¤³¤É¤â¤Î²È¡×¤ËÄÌ¤¦ÃÏ¸µ¤Î¾®³ØÀ¸26¿Í¤òÍ¶Æ³¤·¡¢¡Ö¥¤¥¨¡¼¥¤¡£ÅÉ¤í¤¦¤¼¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥«¥é¥Õ¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯³¬ÃÊ¤Ë¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤âÂ¤ò»ß¤á¤¿¡£50Ç¯¤Û¤É³ø¥±ºê¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÃËÀ¡Ê77¡Ë¤Ï¡Ö³¬ÃÊ¤Î²½¾Ñ¤ä¤Í¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤³¤¦¤Ê¤Ã¤ÆºÇ¹â¤ä¡×¡£
¡¡1Ç¯È¾¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¶á½ê¤Ë½»¤àÃËÀ¡Ê48¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤´¤ß¤ò¼Î¤Æ¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤Ê¡£¤Þ¤ÁÁ´ÂÎ¤¬¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¢¤«¤ó¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡SHINGO¡úÀ¾À®¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ï¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤éÂ¿ÍÍÀ¤Î¤Þ¤Á¡¢¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤ä¤ó¡£¿§¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¿§¤ó¤ÊÀ¸¤Êý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿§¤ó¤ÊÅ¹¤¬¤¢¤ë¡£7¿§¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ï20¿§¤ÎÆú¤Ç¤âÂ¤é¤ó¤¯¤é¤¤¤ä¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡À¾À®WAN¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤ÇºåÆîÂç¤Î¾¾Â¼²Åµ×¶µ¼ø¡Ê´Ñ¸÷ÃÏÍý³Ø¡Ë¤Ï¥¼¥ßÀ¸¤é¤È¤È¤â¤Ë´À¤À¤¯¤Ë¡£¤Ç¤¤Ð¤¨¤Ë¡Ö»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Á¤ÎÆü¸Û¤¤Ï«Æ¯¼Ô¤Î¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯¡Ø¤³¤Î¥Ó¥ë¡¢¤ª¤ì¤¬·ú¤Æ¤¿¤ó¤ä¡Ù¤È¼«Ëý¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢º£Æü¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬À®Ä¹¤·¡¢¡Ø¤¢¤Ã¤³¤Î³¬ÃÊ¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬ÅÉ¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ç¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡£ÃÏ¸µ¤Ë¸Ø¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢°¦Ãå¤òÊú¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ê»Ô¸¶¸¦¸ã¡Ë