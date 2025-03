Furui Rihoが、7月6日より放送される京都アニメーションの新作TVアニメ『CITY THE ANIMATION』のオープニング主題歌を担当。アニメの幕開けを飾る「Hello」を書き下ろした。『CITY THE ANIMATION』は、あらゐけいいち原作の普通の“CITY”に住むなんだか楽しい人々の生活を、一文無しの大学生・南雲美鳥やカメラマンに憧れる南雲の後輩・にーくら、ちょっと不思議な女の子・泉わこなど多彩なキャラクターたちを通して描いたガールズ・ラン・コメディ。

『CITY THE ANIMATION』



■イントロダクションこの街、ただの街にあらず。笑いあり(プププッ) ラブあり(キュンキュン) ホロリあり(ホロリホロリ)住人たちが織りなす予測不能な平凡ライフ!ワクワクが連鎖する CITYへようこそ。■放送情報ABCテレビ、TOKYO MX、テレビ愛知、BS11にて7月6日より放送開始!TOKYO MX 7月6日より 毎週日曜日 24:00〜ABCテレビ 7月6日より 毎週日曜日 24:40〜テレビ愛知 7月6日より 毎週日曜日 25:20〜BS11 7月7日より 毎週月曜日 23:00〜※放送日時は変更になる場合がございます■スタッフ原作:あらゐけいいち『CITY』(講談社「モーニング」所載)監督:石立太一キャラクターデザイン・総作画監督:徳山珠美美術監督:山崎詩央里色彩設計:宮田佳奈撮影監督:植田弘貴3D監督:加瀬達規音響監督:鶴岡陽太音楽:ピラニアンズ音楽制作:ポニーキャニオンオープニング主題歌:Furui Riho「Hello」エンディング主題歌:TOMOO「LUCKY」アニメーション制作:京都アニメーション製作:CITY THE ANIMATION製作委員会■キャスト南雲美鳥:小松未可子にーくら:豊崎愛生泉 わこ:石川由依真壁鶴菱:川原慶久真壁立涌:入野自由真壁まつり:七瀬彩夏雨飾えり:田所あずさ泉 りこ:和久井 優安達太良博士&安達太良の父:子安武人安達太良の母:浅野まゆみ安達太良達太:KENN安達太良良太:猪股慧士安達太良かもめ:林 鼓子安達太良うみ:福嶋晴菜安達太良そら:天麻ゆうき■『CITY THE ANIMATION』ティザーPVhttps://youtu.be/4uOl1vpOjAg■『CITY THE ANIMATION』PV第1弾https://youtu.be/ldLdilBkwVg■Information公式サイト:https://city-the-animation.com公式X:@city_anime_info公式Instagram:@city.anime.info公式TikTok:@city_anime_info推奨ハッシュタグ:#アニメCITY英語用ハッシュタグ:#animeCITY©あらゐけいいち・講談社/CITY THE ANIMATION製作委員会