¡ÚÂ®Êó¡Û¿ô³Ø¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¡Ö¥¢¡¼¥Ù¥ë¾Þ¡×¤ËµþÅÔÂç³Ø¤ÎÇð¸¶Àµ¼ùÆÃÇ¤¶µ¼ø¡Ê78¡ËÆüËÜ¿Í½é
¡¡¡Ö¿ô³Ø³¦¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö¥¢¡¼¥Ù¥ë¾Þ¡×¤ËÆüËÜ¿Í¤Ç½é¤á¤ÆµþÅÔÂç³Ø¤ÎÇð¸¶Àµ¼ùÆÃÇ¤¶µ¼ø¡Ê78¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Çð¸¶ÆÃÇ¤¶µ¼ø¤ÏÂå¿ô²òÀÏ³Ø¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡ÖD²Ã·²¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍýÏÀ¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Î¥ë¥¦¥§¡¼²Ê³ØÊ¸³Ø¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ï¡ÖÃ¯¤âÁÛÁü¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊýË¡¤Ç¶Ã¤¯¤Ù¤ÄêÍý¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¿¿¤Î¿ô³ØÅªÀè¸«¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ø¾Þ¼°¤Ï5·î20Æü¤Ë¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥ª¥¹¥í¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²èÁü¡§Peter¡¡Bagde/Typos1/The¡¡Abel¡¡Prize
¡¡Çð¸¶ÆÃÇ¤¶µ¼ø¤ÏÂå¿ô²òÀÏ³Ø¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡ÖD²Ã·²¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍýÏÀ¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Î¥ë¥¦¥§¡¼²Ê³ØÊ¸³Ø¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ï¡ÖÃ¯¤âÁÛÁü¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊýË¡¤Ç¶Ã¤¯¤Ù¤ÄêÍý¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¿¿¤Î¿ô³ØÅªÀè¸«¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ø¾Þ¼°¤Ï5·î20Æü¤Ë¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥ª¥¹¥í¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²èÁü¡§Peter¡¡Bagde/Typos1/The¡¡Abel¡¡Prize