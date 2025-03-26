WATWING¡¢¥°¥ëー¥×6¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö2¥Ç¥¤¥º³«ºÅ¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç·èÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë
¡¡WATWING¤¬¡¢¥°¥ëー¥×·ëÀ®6¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤òSUPERNOVA KAWASAKI¤Ë¤Æ6·î21Æü¡¢22Æü¤Ë·×2Æü´Ö³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§µÜÀ¤Î°Ìï¡¢È¬Â¼ÎÑÂÀÏº¡¢¿¹½¥ÅÍ¡¢NOA¡Ä¡Ä¡È·¯²Ö¡É¤«¤é1Ç¯¡¢²»³Ú³èÆ°¤Ëî²¿Ê¤¹¤ë8LOOM¥á¥ó¥Ðー¤Î¤½¤Î¸å¡Ë
¡¡ËÜ¸ø±é¤Ï¥é¥¤¥Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¾¤òÅêÉ¼¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºßÅêÉ¼¼õÉÕÃæ¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü21»þ¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥ÈFCÀè¹ÔÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªWATWING¤Ï¡¢+WHAX¥ìー¥Ù¥ë°ÜÀÒ¸å½éEP¡ØuNi¡Ù¤òËÜÆü¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë