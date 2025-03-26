19ºÐ¤ÇÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¥Ï¥¤¥»¥ó¡¢ÌôÊª¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¾Ð´é¤ÇÈÝÄê¡ª¡Ö¤³¤ÎÌ²¤¿¤½¤¦¤Ê´ã¤ÏÊì¾ù¤ê¤µ¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×
20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥é¥ó¥À¤È¤ÎUEFA¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿DF¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ï¥¤¥»¥ó¡£
19ºÐ¤ÎÈà¤Ï¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë197Ñ¤ÎÄ¹¿È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡£¸µ¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹Áª¼ê¤ÎÉã¤ò»ý¤Á¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢5ºÐ¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë°Ü½»¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£
¤½¤Î¥Ï¥¤¥»¥ó¤È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Øpapapincus¡Ù¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2¿Í¤ÏÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö·¯¤Ï°åÎÅÂçËã¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÌÜ¤Ä¤¤À¤±¤É¡©¡×¤È¤¤¤¦ºÝ¤É¤¤¼ÁÌä¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥Ï¥¤¥»¥ó¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÎÌ²¤½¤¦¤ÊÌÜ¤Ï¡¢Êì¾ù¤ê¤Ê¤ó¤À¡£Êì¤âÌ²¤¿¤²¤ÊÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£
¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¥Ï¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¡£¥Þ¥ê¥Õ¥¡¥Ê¤Î»ÈÍÑ¤Ïµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡£¤³¤ì¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤µ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¡×
¥Ï¥¤¥»¥ó¤Ï½ª»Ï¾Ð´é¤ÇÁ´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¤Ç½èÈ³¤µ¤ì¤¿°ÎÂç¤Ê¥¹¥¿¡¼¡×5Ì¾
¤Ê¤ª¡¢Èà¤Ï¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥àÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤ÏÂçËã¤¬¹çË¡²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£