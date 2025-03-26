RKK

¼Ì¿¿³ÈÂç

3·î25Æü¡¢·§ËÜ»ÔÅÅ¤¬Ää¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÖÎ¾¤ËÄÉÆÍ¤·¤¿»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢¤­¤ç¤¦¡Ê26Æü¡Ë¡¢¹ñ¤Î±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤Î»ö¸ÎÄ´ºº´±¤¬¸½¾ì¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú·§ËÜ»ÔÅÅ»ö¸Î¡Û¸½¾ì¤«¤é¼ÖÎ¾°ÜÆ°¤·¡È»ö¸Î¤òºÆ¸½¸¡¾Ú¡É¡¡¡Ö¥ª¥¤¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×ÉÕÃå¤Î¤Þ¤ÞÆ±¤¸»þÂ®27¥­¥í¤Ç¶ÛµÞ¥Ö¥ìー¥­

µ­¼Ô¡Ö±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº´±¤¬º£¡¢¸½¾ì¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤­¤Î¤¦È¯À¸¤·¤¿»ö¸Î¤ÎÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×

¤³¤Î»ö¸Î¤Ï25Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¤Î·§ËÜ¾ë¡¦»ÔÌò½êÁ°ÅÅÄä¤Ç¡¢Ää¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÖÎ¾¤Ë¸å¤«¤éÍè¤¿¼ÖÎ¾¤¬ÄÉÆÍ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¾èµÒ2¿Í¤¬¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¤·7¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

·§ËÜ»Ô¸òÄÌ¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÄÉÆÍ¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Î±¿Å¾»Î¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¥Ö¥ìー¥­Áàºî¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½½Ê¬¤Ë¥Ö¥ìー¥­¤¬Íø¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

°ìÊý¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅÀ¸¡¤ÇÅÅÄä¼êÁ°¤Î¥ìー¥ë¤Ë¿ô½½¥áー¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥¤¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¸òÄÌ¶É¤Ï¤³¤ì¤¬¥Ö¥ìー¥­¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤Î»ö¸ÎÄ´ºº´±¤Ï¡ÖÍ½ÃÇ¤ò»ý¤¿¤º¤ËÄ´ºº¤Ë¤¢¤¿¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸¡¾Ú¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ä

¤½¤·¤Æ26Æü¸á¸å¡¢¤­¤Î¤¦¤«¤é¸½¾ì¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö¸Î¼ÖÎ¾¤Ï¾å·§ËÜ¤Î¹©¾ì¤Ø¡£¤½¤Î¸å¡¢¸½¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ö¸Î¤òºÆ¸½¤¹¤ë¸¡¾Ú¤Ç¤·¤¿¡£

¥ìー¥ë¤Ë¥ª¥¤¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬ÉÕÃå¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç¼ÖÎ¾¤òÁö¤é¤»¡¢»ö¸Î¼ÖÎ¾¤ÈÆ±¤¸»þÂ®27¥­¥í¤Ç¶ÛµÞ¥Ö¥ìー¥­¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£

¿ô²ó¹Ô¤ï¤ì¤¿¸¡¾Ú¤Ç¤Ï¡¢»ö¸Î¼ÖÎ¾¤è¤êÌó10¥áー¥È¥ë¼êÁ°¤ÇÄä»ß¤Ç¤­¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·§ËÜ»Ô¸òÄÌ¶É¤Ï¡¢°ÂÁ´¤Êµ÷Î¥¤ÇÄä»ß¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¡¢±¿¹Ô¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¶è´Ö¤Ç»î¸³Áö¹Ô¤ò¹Ô¤¤¡¢¤­¤ç¤¦¡Ê26Æü¡ËÃæ¤Ë¤âÁ´Àþ¤Ç¤Î±¿¹ÔºÆ³«¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤¢¤¹¡Ê27Æü¡Ë°Ê¹ß¤Ï»ö¸Î¼ÖÎ¾¤ÎÅÀ¸¡¤ä¥ìー¥ë¤ËÉÕÃå¤·¤¿¥ª¥¤¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÎÀ®Ê¬¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£