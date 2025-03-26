Èæ²Å°ìµ®¤¬¥¸¥å¥Ë¥¢Âç²ñ³«ºÅ¡ÖÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎÈæ²Å°ìµ®¡Ê29¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥ÕÂç²ñ¡ÖÈæ²Å°ìµ®invitational¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥«¥Ã¥×¡×¤¬26Æü¡¢²Æì¡¦¤«¤Í¤Ò¤Ç´îÀ¥CC¡Ê¥Ñ¡¼72¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤Ï»³ËÜÎ¶Ç·²ð¤¬73¤ÇÀ©¤·¡¢²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸inÊ¡²¬Íë»³¡Ê6·î¡¢Ê¡²¬¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£½÷»Ò¤ÏáÄ»³Í³ºÚ¤¬70¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ê5·î¡¢°¦ÃÎ¡Ë¤Î¼çºÅ¼Ô¿äÁ¦Áª¹Í²ñ¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡ÃË»ÒÍ¥¾¡¤Î»³ËÜ¤Ï¡Ö¥ß¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÑ¤¨ÀÚ¤ì¤¿¡£¥×¥í¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï½é¤á¤Æ¡£¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤È»×¤¦¤Î¤ÇÎý½¬¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢½÷»ÒÍ¥¾¡¤ÎáÄ»³¤Ï¡Ö¸åÈ¾¥Ñ¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤ÆÂÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥×¥í¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ²Æì¤Ç¥¸¥å¥Ë¥¢Âç²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿Èæ²Å¤Ï¡¢¼«¤é³ÆÁÈ2¥Û¡¼¥ë¤º¤Ä°ì½ï¤Ë¥é¥¦¥ó¥É¡£¡Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¿È¤È¤·¤Æ¥¸¥å¥Ë¥¢¤È°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄì¾å¤²¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤³«ºÅ¤·¤¿¡£½÷»Ò¤ÏÍèÇ¯¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ë»Ò¤â¤¤¤¿¡£Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£