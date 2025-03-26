¡ÚÆÈ¼«¡Û¡Ö¥¬¥Ã¥·¥ã¡¼¥ó¤È²»¤¬¡×ÆüËÜ¶¶¤Ç¡ÈÀÖ¤¤Ë½Áö¼Ö¡É¤¬ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÊâÆ»¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à¡¡³¹Ï©¼ù¤Ê¤®ÅÝ¤·¥Ð¥¹Ää¤â¤æ¤¬¤à¡¡60Âå½÷À±¿Å¾¼ê¤¬·Ú½ý¡¡Åìµþ
Ë½Áö¼Ö¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤Î¸òº¹ÅÀ¡£
ÀÖ¤¤¼Ö¤¬ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇµÕÁö¤·¡¢ÊâÆ»¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¸å¤í¤ò±Ç¤·¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢Ë½Áö¼Ö¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¢¤«¤éÆÍÁ³È¿ÂÐ¼ÖÀþ¤Ë¸½¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬Âª¤¨¤é¤ì¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¾×ÆÍ¡£
¾×·â¤Ç¼ÖÂÎ¤¬Âç¤¤¯Èô¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢³¹Ï©¼ù¤¬¤Ê¤®ÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¼Ô¤Ï¡ÖËÜÅöÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦°ì½Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤´¶¤¸¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊâÆ»¤Ç¤Ï¡¢¿¢ÌÚÈ¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ê¡¢ÅÚ¤äÇËÊÒ¤¬»¶Íð¡£
¥Ð¥¹Ää¤â¤æ¤¬¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¿Í¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤²»¤·¤¿¡¢¥¬¥Ã¥·¥ã¡¼¥ó¡ª¤Ã¤Æ¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¸þ¤³¤¦¤«¤é¡ÊÇËÊÒ¤¬¡Ë¿á¤Èô¤ó¤Ç¡¢¤¦¤Á¤Î¼«Å¾¼Ö¤Î¥«¥´¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢25Æü¸áÁ°11»þ²á¤®¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿60Âå¤Î½÷À¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢Èï³²¾õ¶·¤ä¤¯¤ï¤·¤¤»ö¸Î¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£