¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡¡´Ú¹ñ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎàÍú¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤èáÈäÏª¡¡¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¿Ê½Ð¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¡Ö¥Æ¥ó¥¥å¡¼¥Æ¥ó¥¥å¡¼¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡Ê£´£³¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¡Ê£³£´¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¡Ø¥ß¥Ã¥¡¼£±£·¡Ù¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¡×¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡õÉñÂæ°§»¢¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢Âè£¹£²²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÇºîÉÊ¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±Ç²è¡Ö¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¡¡È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡££²£¸Æü¤«¤éÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°ÂÂ¼¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¹ñ´úÊÁ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÇÅÐ¾ì¡£ºîÉÊ¤ÎÀëÅÁ¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤¦¤ì¤·¤¤°ÂÂ¼¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´î¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Ä®ÅÄ¤â¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤Ä®ÅÄ¤Ç¤¹¡×¤È¶¦´¶¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï°ÂÂ¼¤ÎÅ´ÈÄ¥Í¥¿¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢Íú¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤ò´Ú¹ñ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÇÈäÏª¡£¥Ý¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö°µÅÝÅª¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Á¥§¡¦¥É¥¥¥Û»á¤«¤é¡Ö¤¼¤Ò¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢°ÂÂ¼¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¿Ê½Ð¡ª¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢³§¤µ¤ó¡£¥Æ¥ó¥¥å¡¼¥Æ¥ó¥¥å¡¼¡×¤ÈËþÂ¤²¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡°ÂÂ¼¤ÏºÇ¸å¤Î¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥Ñ¥ó¥Ä¤ÈÆ±¤¸ÊÁ¤Î¥Ô¥ó¥¯¥¹¡¼¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¤ÆºÆÅÐ¾ì¡£´ÆÆÄ¤é´Þ¤à½ÐÀÊ¼ÔÁ´°÷¤Ç¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢Íú¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¥Ý¡¼¥º¤Ç²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£