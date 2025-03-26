¤¹¤È¤×¤ê¤é½Ð±é¡Ö¤¹¤È¤Õ¤§¤¹¡×²ñ¾ì¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¼þÊÕ¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è·èÄê¡¢STPR¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¿·Ê¹È¯Çä¤â
¡¡¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¡¢¡ÖKnight A - µ³»ÎA -¡×¡¢¡ÖAMPTAKxCOLORS¡×¡Ö¤á¤Æ¤ª¤é - Meteorites -¡×¡ÖSneakerStep¡×¤éSTPR½êÂ°¤Î2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬½¸¤¦Âç·¿¥é¥¤¥Ö¥Õ¥§¥¹¡ÖSTPR Family Festival!!¡×¤¬¡¢²ñ¾ì¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¼þÊÕ¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò26Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥Ã¥º¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¶áÊÕ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡ÖSTPR¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¿·Ê¹¡×¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡4·î2¡¢3Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¡¢4¡¢5¡¢6Æü¤Ë¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤È5ÆüÏ¢Â³¤Ç¥É¡¼¥à³«ºÅ¤¹¤ë»Ë¾åºÇÂçµé¤ÎÂç·¿¥Õ¥§¥¹¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¥é¥Ü´ë²è¤À¡£
¡¡1¤ÄÌÜ¤Î¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ï3¤Ä¡£
1¡ËÆâÇäÅ¹¤Ç¤Î³Æ½Ð±é¥°¥ë¡¼¥×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯È¯Çä¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¥×¥ì¥¼¥ó¥È
2¡ËÅìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£¤Ç1,000±ß°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥×¥ì¥¼¥ó¥È
3¡ËÅìµþ¥É¡¼¥àFOOD STADIUM TOKYOÆâ¤ÎLED¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç½Ð±é¥°¥ë¡¼¥×¤¿¤Á¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ªÊüÁ÷
¡¡2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¼þÊÕ¤Î°ìÉô°û¿©Å¹¤Ç¤Î¥Õ¥§¥¹¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼·Ç½Ð¡£3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢JR¤ÈÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´»°ÅÄÀþ¤Î¿åÆ»¶¶±Ø¡¢Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¤ÎÆâÀþ¤ÈÆîËÌÀþ¤Î¸å³Ú±à±ØµÚ¤Ó»°ÅÄÀþ¤Î½ÕÆü±Ø¼þÊÕ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È4Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¥Õ¥§¥¹¥°¥Ã¥º¤Î°ìÉô¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤À¡£¤½¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤È¤×¤ê¤éÁ´½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤ÇÂçÆÃ½¸¤¹¤ë¡ÖSTPR¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¿·Ê¹¡×¤âÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Î2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¥É¡¼¥à¥Õ¥§¥¹¤Ï¡¢¥É¡¼¥à¤Î¤¢¤ë³¹Á´ÂÎ¤Ç¡È½Õ¤Î¤ªº×¤ê¡É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£