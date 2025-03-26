JASM¤Î²ÔÆ¯¸å¡Ø¿å¼Á¡Ù¤Ë±Æ¶Á¤Ï¡©¡¡Íµ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊªÁý²Ã¤â ¡È°Â¿´¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¡É ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸øÉ½¡¡·§ËÜ
2024Ç¯12·î¤ËJASM¤Î¹©¾ì¤¬ËÜ³Ê²ÔÆ¯¤·¡¢¤½¤Î²ÔÆ¯Á°¤È¸å¤ÇÃÏ²¼¿å¤ä²ÏÀî¤Ê¤É¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤Î¤«¤òÍ¼±¼Ô¤¬¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛJASM¤Î²ÔÆ¯¸å¡Ø¿å¼Á¡Ù¤Ë±Æ¶Á¤Ï¡©¡¡Íµ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊªÁý²Ã¤â ¡È°Â¿´¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¡É ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸øÉ½¡¡·§ËÜ
·§ËÜ¸©¤Ï¤ª¤È¤È¤·¡Ê2023Ç¯¡Ë8·î¤«¤éµÆÍÛÄ®¤Î¥»¥ß¥³¥ó¥Æ¥¯¥Î¥Ñー¥¯¼þÊÕ¤ÎÃÏ²¼¿å¤ä²ÏÀî¤Ç¡¢Ë¡Î§¤Çµ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Íµ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¤ä²½³ØÊª¼Á¤Ê¤É1Ëü¼ïÎà°Ê¾å¤òÆÈ¼«¤Ë¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê26Æü¡Ë¡¢²½³ØÊª¼Á¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤ÎÍ¼±¼Ô6¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ë°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢JASM¤Î¹©¾ì¤¬ËÜ³Ê²ÔÆ¯¤·¤¿¸å¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿13ÃÏÅÀ¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°·ë²Ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢JASM¤Î¹©¾ìÇÓ¿å¤ò½èÍý¤¹¤ë¡Ö·§ËÜËÌÉô¾ô²½¥»¥ó¥¿ー¡×¤Î²¼Î®¤ÎÄÚ°æÀî¤Ç¡¢³¤³°¤Î¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïµ¬À©ÃÍ¤äÌÜÉ¸ÃÍ¤¬Àß¤±¤é¤ì¹©¾ì¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍµ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¡ÖPFBS¡Ê¥Ôー¥¨¥Õ¥Óー¥¨¥¹¡Ë¡×¤È¡ÖPFBA¡Ê¥Ôー¥¨¥Õ¥Óー¥¨ー¡Ë¡×¤ÎÇ»ÅÙ¤¬ËÜ³Ê²ÔÆ¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÁý²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢³¤³°¤Î´ð½à¤è¤ê¤âÄã¤¤Ç»ÅÙ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÒËÜ³Ê²ÔÆ¯Á°¤È¸å¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°·ë²Ì¡Ó
¡¦PFBS
6.9ng/L¢ª59ng/L
¡¦PFBA
ÉÔ¸¡½Ð¢ª15ng/L
Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¸©´Ä¶¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°°Ñ°÷²ñ¤Î¼Ä¸¶Î¼ÂÀ¡Ê¤·¤Î¤Ï¤é ¤ê¤ç¤¦¤¿¡Ë°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö°Â¿´¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ä¡£
¼Ä¸¶Î¼ÂÀ °Ñ°÷Ä¹¡Ö5Ç¯10Ç¯¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¸«¤¿¤é¡¢½½Ê¬¤¹¤®¤ë¤¯¤é¤¤¡ÊÇ»ÅÙ¤ò¡Ë²¼¤²¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¡£¤³¤ì¤Ï´ë¶ÈÅØÎÏ¡£¤½¤ì¤òÂ¥¤¹¹ÔÀ¯¤ÎÅØÎÏ¡×
¸©¤ÏÍ¼±¼Ô¤Î°Õ¸«¤òÅº¤¨¤¿·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¡¢¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤òÂ³¤±¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£