¡Öº£¸å¤â¿Ê²½¤ò¡×·§ËÜ¸©·Ù¤ÎµÜÆâËÜÉôÄ¹¤¬Î¥Ç¤¡¡IT³èÍÑ¤ÇÈÈºáÎ¨¡¦»ö¸Î·ï¿ôÍÞÀ© 2Ç¯¤ÎÀ®²Ì¿¶¤êÊÖ¤ë
3·î31ÆüÉÕ¤ÇÎ¥Ç¤¤¹¤ë·§ËÜ¸©·Ù¤ÎµÜÆâËÜÉôÄ¹¤¬¡¢·§ËÜ¤Ç¤Î2Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Öº£¸å¤â¿Ê²½¤ò¡×·§ËÜ¸©·Ù¤ÎµÜÆâËÜÉôÄ¹¤¬Î¥Ç¤¡¡IT³èÍÑ¤ÇÈÈºáÎ¨¡¦»ö¸Î·ï¿ôÍÞÀ© 2Ç¯¤ÎÀ®²Ì¿¶¤êÊÖ¤ë
µÜÆâ¾´µ×¡Ê¤ß¤ä¤¦¤Á ¤¢¤¤Ò¤µ¡ËËÜÉôÄ¹¡Ê52¡Ë¤Ï¡¢2023Ç¯3·î¤«¤éÌó2Ç¯´Ö¡¢¸©·ÙËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜ¸©·Ù¡¡µÜÆâ¾´µ×ËÜÉôÄ¹¡Ê52¡Ë¡Ö·§ËÜ¸©·Ù¤ÏÁ´¹ñ·Ù»¡¤ÎÀèÆ¬¤òÁö¤ëµ¤¹½¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Êµ»½Ñ¤ä»ÅÁÈ¤ß¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
µÜÆâËÜÉôÄ¹¤Ï°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢2021Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿·§ËÜ»ÔÆî¶è¾ëÆîÄ®¤Î¶¯ÅðÃ×»à»ö·ï¤Ç¤ÎÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢IT¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ê¤É¤Ç¡¢ÈÈºáÎ¨¤ä¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸·ï¿ô¤òÄã¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÆâËÜÉôÄ¹¤Ï3·î31ÆüÉÕ¤Ç¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Î·ÙÌ³ÉôÄ¹¤Ë°ÛÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÃÖ¾²¹©»ö,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
»×¤¤¤ä¤ê,
»ûÅÄ²°,
¥Í¥¸,
¥À¥¤¥¹,
Ë¬Ìä²ð¸î,
³¤,
Ë¡Í×,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó