¡ÖLook at you!¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª

正解は「あら素敵!すごいじゃん!」でした!

相手の外見や成長を褒めるときに使われるフレーズ。

ポジティブな意味なので、これを言われたら喜んでいいでしょう。

「Look at you! Your hair looks amazing!」

(わあ!あなたの髪型すごく素敵!)