¥¸¥§¥·¡¼¡¢¡Ø¤ª¾î¤ÈÈÖ¸¤¤¯¤ó¡Ù¸¶ºî¤Î¡ÈËË¹ü¡ÉºÆ¸½ÅÙË«¤á¤é¤ì¤ë¡¡ÁÞÆþ²ÎÃ´Åö¡¦Çµ»ç¤«¤é¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Ö¤ß¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦Ê¡ËÜè½»Ò¤ÈSixTONES¤Î¥¸¥§¥·¡¼¤¬26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¤ª¾î¤ÈÈÖ¸¤¤¯¤ó¡ÙÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÁÞÆþ²Î¡Ö½Æ¸ý¤Ë¥Ï¡¼¥È¤ò¸þ¤±¤Æ¡×¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÇµ»ç¤â»²²Ã¡£³Ú¶Ê¤òÀ¸ÈäÏª¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥«¥Ã¥È¡Û²Ú¤ä¤«¡Á¡ª¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¼Ì¿¿¤Ë±þ¤¸¤¿Ê¡ËÜè½»Ò&¥¸¥§¥·¡¼¤é
¡¡º£ºî¤Ï¡¢2018Ç¯12·î¤è¤ê¡ØÊÌºý¥Õ¥ì¥ó¥É¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡¢¤Ï¤Ä¤Ï¤ë»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£¶ËÆ»¤ÎÂ¹Ì¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¡¢¡È¥Õ¥Ä¡¼¤ÎÀÄ½Õ¤ÈÎø¡É¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸Ç¤¯¿´¤Ë·è¤á¤¿¹â¹»À¸¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦°ìºé¡ÊÊ¡ËÜ¡Ë¤È¡¢°ìºé¤ÎÀ¤ÏÃ·¸¤Ç²áÊÝ¸î¤¹¤®¤ë¤¬¤æ¤¨¤ËÇ¯Îðº¾¾Î¤ò¤·¤Æ¹â¹»¤ËÎ¢¸ýÆþ³Ø¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ãÆ¬¡¦·¼Ìï¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡Ë¤È¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿Å®°¦¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡Çµ»ç¤Ï¸µ¡¹¡¢¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¸¥§¥·¡¼¤µ¤ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸¶ºî¤Î·¼Ìï¤µ¤ó¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¡£ËË¹ü¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤Ê¡×¤ÈºÆ¸½ÅÙ¤òÀä»¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ß¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÆÍÁ³¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥¸¥§¥·¡¼¤Ï¡ÖÉÂ±¡¤ß¤¿¤¤¡Äº£¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤ÈËË¹ü¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¸¶ºî¤Î·¼Ìï¤µ¤ó¤âËË¹ü¤¬ÃË¤é¤·¤¤¡×¤ÈÇµ»ç¤Î¥³¥¢¤Ê»ëÅÀ¤Ë¡¢ÉáÃÊ±Ç²è¤Î´¶ÁÛ¤ò¥¨¥´¥µ¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ê¡ËÜ¤â¡Ö¡ÊÆ±¤¸´¶ÁÛ¤Î¿Í¤Ï¡Ë¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶Æ°¡£¥¸¥§¥·¡¼¤Ï¤½¤ÎÈ¿±þ¤Ë¡Ö¤¤ç¤¦¥¤¥ÁÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥«¥Ã¥È¡Û²Ú¤ä¤«¡Á¡ª¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¼Ì¿¿¤Ë±þ¤¸¤¿Ê¡ËÜè½»Ò&¥¸¥§¥·¡¼¤é
¡¡º£ºî¤Ï¡¢2018Ç¯12·î¤è¤ê¡ØÊÌºý¥Õ¥ì¥ó¥É¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡¢¤Ï¤Ä¤Ï¤ë»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£¶ËÆ»¤ÎÂ¹Ì¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¡¢¡È¥Õ¥Ä¡¼¤ÎÀÄ½Õ¤ÈÎø¡É¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸Ç¤¯¿´¤Ë·è¤á¤¿¹â¹»À¸¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦°ìºé¡ÊÊ¡ËÜ¡Ë¤È¡¢°ìºé¤ÎÀ¤ÏÃ·¸¤Ç²áÊÝ¸î¤¹¤®¤ë¤¬¤æ¤¨¤ËÇ¯Îðº¾¾Î¤ò¤·¤Æ¹â¹»¤ËÎ¢¸ýÆþ³Ø¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ãÆ¬¡¦·¼Ìï¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡Ë¤È¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿Å®°¦¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡¡Ö¸¶ºî¤Î·¼Ìï¤µ¤ó¤âËË¹ü¤¬ÃË¤é¤·¤¤¡×¤ÈÇµ»ç¤Î¥³¥¢¤Ê»ëÅÀ¤Ë¡¢ÉáÃÊ±Ç²è¤Î´¶ÁÛ¤ò¥¨¥´¥µ¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ê¡ËÜ¤â¡Ö¡ÊÆ±¤¸´¶ÁÛ¤Î¿Í¤Ï¡Ë¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶Æ°¡£¥¸¥§¥·¡¼¤Ï¤½¤ÎÈ¿±þ¤Ë¡Ö¤¤ç¤¦¥¤¥ÁÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£