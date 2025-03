JO1･河野純喜＆吉柳咲良登場！ディズニー実写版映画『白雪姫』 劇中歌「二人ならきっと」お披露目イベント

『美女と野獣』『アラジン』のディズニーが、『白雪姫』を新たなミュージカル版として実写映画化!

3月20日(木・祝)に公開を迎えた『白雪姫』

プレミアム吹替版白雪姫役の吉柳咲良さんと、白雪姫を城の外の世界にいざなう"運命の人"ジョナサン役の河野純喜さん(JO1)が、劇中歌「二人ならきっと」を揃って初お披露☆

ディズニー実写版映画『白雪姫』 劇中歌「二人ならきっと」お披露目イベント

開催日:2025年3月26日

2025年3月26日(水)、プレミアム吹替版白雪姫役の吉柳咲良さんと、白雪姫を城の外の世界にいざなう“運命の人”ジョナサン役の河野純喜さん(JO1)が、劇中歌「二人ならきっと」を揃って初お披露☆

雪のように純粋な心を持つ白雪姫の願いは、かつてのような人々が幸せに暮らす希望に満ちた王国。

だが、外見の美しさと権力に執着する邪悪な女王によって、王国は闇に支配されていた。

女王は、白雪姫の“本当の美しさ”に嫉妬し、彼女の命を狙うが、白雪姫は、不思議な森で出会った7人のこびとたちや、城の外の世界へいざなってくれたジョナサンに救われる――

まずイベントに登場したのは、プレミアム吹替版白雪姫役の吉柳咲良さん。

吉柳さんはパフォーマンスを重ねる度に人々を魅了してきた「夢に見る〜Waiting On A Wish〜」を生歌唱!

吉柳咲良さん:

たくさんSNSでも歌ってくださっている方が多く、映画を見に行ったよ!という報告も見ることができ、すごいことに立ち会わせていただいたんだなと嬉しい気持ちでいます。

公開初日に4DXで月城かなとさんとみたんですけど、終わった後に周囲から「歌めちゃくちゃ良かったね」という声が聞こえてきたのでルンルンで帰りました。

続いて、白雪姫を城の外の世界にいざなう“運命の人”ジョナサン役の河野純喜さんが登場!

河野純喜さん:

実家の奈良のいたるところの映画館が『白雪姫』で埋め尽くされていると聞いたので嬉しく思っています。

『白雪姫』のお気に入りのシーンについて、

河野純喜さん:

ジョナサンが白雪姫と歌によってお互い近づいて王の名の下に戦うぞと決意を新たにするシーンがあるんですが、そのセリフを100回くらいテイクを行って思い切ったのが思い出深いです。

吉柳咲良さん:

大好きなシーンはいっぱいあるんですが・・・私は白雪姫の幼少期から大人になるシーンで初めて自分の声が流れるシーンは、きっとすごく眉間にしわを寄せながら見ていたと思います。「ハイ・ホー」のシーンも好きです!

今回、初生パフォーマンスとなる「二人ならきっと」は、優しさにあふれたプリンセス白雪姫とその運命の人ジョナサンが、次第に心を通わせていくロマンティックなシーンを彩る劇中歌。

『ラ・ラ・ランド』『グレイテスト・ショーマン』のパセク&ポールが新たに書き下ろしたこのドラマチックなミュージカル・ナンバーを、吉柳さんと河野さんが、白雪姫とジョナサンとしてロマンティックな世界観を作り上げます。

吉柳咲良さん:

2人が出会ったときはこんなロマンティックな歌をうたうような関係ではなかったのですが、お互いを意識し始めた瞬間に流れるとても素敵な一曲です。

河野純喜さん:

この楽曲で白雪姫の物語が転換されるというか、2人の距離感がぐっと近づく、ドキドキが止まらない曲なんです。サウンドトラックでも聞きまくっているくらい、思い入れのある曲になっています。

河野純喜さんはLAで行われたUSプレミアの感想を聞かせてくださいました。

河野純喜さん:

マーク・ウェブ監督とお会いして、以前にいただいたビデオメッセージの御礼を言いたかったのですが、「日本が大好きなんだよ!」と熱弁をしてくださって、監督が今度来日した際には一緒にお寿司を食べにいく約束をしました!とても気さくな方でした。

最後に、映画を楽しみにしてくださっている方に向けてメッセージが送られ、イベントは幕を下ろしました。

河野純喜さん:

『白雪姫』はとても素晴らしい映画になっています。素晴らしい音楽、メッセージてんこ盛りです。素晴らしいシーンが盛り込まれているのでぜひ映画館で楽しんでいただけたらと思います。

吉柳咲良さん:

今回実写化、ミュージカル版ということで実写版で追加された楽曲や昔からの楽曲もあり、映像も美しく、見てるだけで満足できる素敵なシーンがたくさんあります。ぜひご覧ください。

実写映画『白雪姫』作品概要

『美女と野獣』『アラジン』のディズニーが、『白雪姫』を新たなミュージカル版として実写化。

雪のように純粋な心を持つ白雪姫の願いは、かつてのような人々が幸せに暮らす希望に満ちた王国。

だが、外見の美しさと権力に執着する邪悪な女王によって、王国は闇に支配されていた。

女王は、白雪姫の“本当の美しさ”に嫉妬し、彼女の命を狙うが、不思議な森で出会った7人のこびとたちや、城の外の世界へいざなってくれたジョナサンに救われる。

誰もが希望を失いかけた時、仲間たちと力を合わせ、白雪姫の優しさが起こした素晴らしい奇跡とは…?

「魔法の鏡よ、教えておくれ──世界で一番美しいのは誰?」

公開日:大ヒット公開中

監督:マーク・ウェブ

音楽:パセク&ポール

キャスト:レイチェル・ゼグラー,ガル・ガドット

プレミアム吹替版声優:吉柳咲良/河野純喜(JO1)/月城かなと/諏訪部順一/大塚明夫/津田篤宏(ダイアン)/平川大輔/小島よしお/浪川大輔/日野聡/井上和彦/中井和哉/風間俊介

オリジナル・サウンドトラック:ウォルト・ディズニー・レコード

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

©2025 Disney. All Rights Reserved

