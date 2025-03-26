Suspended 4th¡¢3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥àÉ½Âê¶Ê¡ÖSLEEPLESS¡×¤ÎMV¸ø³«¡ÜÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸ø³«
Suspended 4th¤¬4·î2Æü¡¢3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSLEEPLESS¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£Æ±ºîÉÊ¤è¤êÉ½Âê¶Ê¡ÖSLEEPLESS¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡Suspended 4th Æ°²è / ²èÁü
±ÇÁü¤Ï¾×·âÅª¤Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é°ìÅ¾¡¢Æ±¶Ê¤ò¤¢¤¨¤Æ¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢¿·À¸Suspended 4th¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò³À´Ö¸«¤é¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSLEEPLESS¡Ù
2025Ç¯4·î2ÆüÈ¯Çä
PZCA-112 / \2,500(without tax)
¢§DISC1
1. SLEEPLESS
2. FREEDOM
3. DYNAMIX
4. Set Me Wonder
5. CENTRAL HELL
6. BURNIN' SQUAD
¢§DISC2
¡ØSLEEPLESS(Instrumental)¡Ù
1. SLEEPLESS(Instrumental)
2. FREEDOM(Instrumental)
3. DYNAMIX(Instrumental)
4. Set Me Wonder(Instrumental)
5. CENTRAL HELL(Instrumental)
6. BURNIN' SQUAD(Instrumental)
¢£¡ãSuspended 4th pre.¡ÖSLEEPLESS TOUR¡×¡ä
open18:15 / start19:00
5·î23Æü(¶â)¡¡Ê¡²¬ DRUM SON
open18:15 / start19:00
6·î10Æü(²Ð)¡¡ÀçÂæ LIVE HOUSE enn 2nd
open18:15 / start19:00
6·î24Æü(²Ð)¡¡Âçºå Yogibo HOLY MOUNTAIN
open18:15 / start19:00
6·î25Æü(¿å)¡¡Ì¾¸Å²° ell.FITS ALL
open18:15 / start19:00
7·î09Æü(¿å)¡¡¿·ÂåÅÄ LIVE HOUSE FEVER
open18:00 / start19:00
¢¨Á´¸ø±é¥ï¥ó¥Þ¥ó
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
ADV \3,500
U-22³ä°ú¥Á¥±¥Ã¥È \2,500
¢¨³ä°ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÂÐ¾Ý¤Ï¸ø±éÅöÆü¡¢22ºÐ°Ê²¼¤ÎÊý¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¢¨°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤ÎÏ¢ÈÖ¹ØÆþ¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£Ï¢ÈÖ¹ØÆþ¤ò´õË¾¤Î¾ì¹ç¡¢°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Æþ¾ì»þ¤Ë³ØÀ¸¾Ú¡¢ÊÝ¸±¾Ú¤Ê¤ÉÇ¯Îð¤ò¾ÚÌÀ½ÐÍè¤ë¤â¤Î¤ÎÄó¼¨¤¬É¬Í×¤Ç¤¹(¥³¥Ô¡¼ÉÔ²Ä)¡£
Ëº¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï °ìÈÌÎÁ¶â¤È¤Îº¹³Û¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾®³ØÀ¸¤Ï¡¢ÊÝ¸±¾Ú¤Ê¤ÉÇ¯Îð³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤ë¿ÈÊ¬¾Ú¤òÉ¬¤º¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§Á´·ô¼ï¶¦ÄÌÃí°Õ»ö¹à
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ2Ëç¤Þ¤Ç
¢¨6ºÐ°Ê¾åÍÎÁ
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁ´¤ÆÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§3/21(¶â)12:00¡Á4/1(²Ð)23:59
¼õÉÕURL¡§https://w.pia.jp/t/suspended4th/
°ìÈÌÈ¯Çä¡§4·î12Æü(ÅÚ)¡Á
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¡https://w.pia.jp/t/suspended4th-tyai/
¡¦¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡¡https://l-tike.com/suspended4th/
¡¦¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡¡https://eplus.jp/suspended4th/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Suspended 4th ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡Suspended 4th ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTwitter
¢¡Suspended 4th ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡PIZZA OF DEATH RECORDS ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È