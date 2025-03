ジャスティン・ビーバーが妻ヘイリーのスウィートな写真をシェア

心身の健康不安や薬物使用が取り沙汰され、妻ヘイリーとの不仲説も囁かれているジャスティン・ビーバーが、この度インスタグラムにて、デート中のヘイリーを映したスウィートな写真を投稿した。ジャスティンは現地時間3月24日の投稿で、レストランのテラス席で、キャップを被り笑顔でポーズを取るヘイリーの写真を公開。またPeopleによると、ジャスティンはインスタグラム・ストーリーズでも、ランチの様子をシェア。ガンナの楽曲「200 FOR LUNCH」とともに、同じキャップを被ったヘイリーが、運ばれてきた大量のフライドポテトをチェックする映像を投稿していたという。

ジャスティンは最近、インスタグラムを頻繁に更新。22日には、他のミュージシャンたちと一緒に音楽を演奏する映像を公開し、「自分が本物でなくなり始めたと感じて、自分が嫌になることがある」とキャプションを添えていた。なお、これまでもことあるごとに、元恋人セレーナ・ゴメスとの関係を蒸し返されてきたジャスティンだが、この度セレーナが、2020年の『Rare』以来となる新アルバム『I Said I Love You First』をリリース。収録曲「How Does It Feel to be Forgotten」で歌われた「恥ずかしいね/誰も観ていないところで泣いてよ/忘れられるってどんな感じ?/想像もできない」という歌詞は、インスタグラムで涙を流す姿をシェアしたジャスティンに対するメッセージではないかと囁かれているようだ。ファンからは、ヘイリーとの結婚生活を心配する声も上がっているようだが、21日には、2人で米カリフォルニア州ウェストハリウッドにあるセレブに人気の寿司店スシ・パークにて、ディナーデートをキャッチされた。また先月は2人に近い情報筋が、「2人に問題はない」とコメントしていたそう。ジャスティンの投稿には、「ヘイリーの最大のファンページだね」「すごくかわいい」などと書かれている一方で、「元恋人を吹っ切ったと証明したいみたい」「ヘイリーがジャスティンの携帯を持っているんだね」といったコメントもある。引用:「Justin Bieber」インスタグラム(@justinbieber)