サニーサイドアップが⼿掛ける「Happyくじ」より、 『MARVEL』とダンス&ボーカルグループ『MAZZEL』のグッズ化プロジェクトから、Happyくじ『MARVEL | MAZZEL』が登場!

夢のプロジェクトを象徴した特別なアートを余すところなく使⽤した、限定オリジナルグッズが必ず当たるくじです☆

Happyくじ「MARVEL | MAZZEL」

価格:1回800円(税込)

発売⽇:2025年4⽉4⽇(⾦)より順次 ※店舗により発売時期が異なる場合があります

販売店舗:ローソンほか ※店舗によって取り扱いの有無は異なります

景品内容:全8等級 61種類 +LAST賞

『MARVEL』と『MAZZEL』の特別なアートを贅沢にデザインした、Happyくじ「MARVEL | MAZZEL」が登場。

SNSでも⼤きな反響を呼んだ「MARVEL | MAZZEL」プロジェクト第1弾アイコンアートをはじめ「MARVEL」のスーパーヒーローと、「MAZZEL」の多様な個性を持つメンバーが、個性的であることをパワーとし、そして最⾼の仲間と共に未知の冒険に挑むという夢のプロジェクトを象徴した特別なアートである「MAZZEL:COMICSアート」を余すところなく使⽤した贅沢なくじです。

賞品には「A賞 Tシャツ」をはじめ「B賞 プレート」「C賞 コースター」「D賞 マドラー」「E賞 グラスマーカー」「F賞 デザートピック」「G賞 ステッカーセット」「H賞 クリアファイルセット」など、特別なおでかけに使えるファッションアイテムや、パーティにうってつけのグッズが勢揃い。

最後のくじを引いた⽅だけが⼿に⼊るLAST賞には「スケートボード」が⽤意されています☆

A賞 Tシャツ

サイズ:フリーサイズ

全種類:全1種

普段使いにも、特別なおでかけにもぴったりなTシャツがA賞に登場。

フロント胸部にMARVELヒーローの「アントマン」や「ブラックパンサー」「スパイダーマン」「キャプテン・アメリカ」「アイアンマン」「ソー」「ドクター・ストレンジ」「ホークアイ」

背面にはMAZZELメンバーのKAIRYU、NAOYA、RAN、SEITO、RYUKI、TAKUTO、HAYATO、EIKIのロゴが大胆にプリントされています。

B賞 プレート

サイズ:約直径280mm

種類:全1種

B賞は、直径約28センチに仕上げられた、パーティにも使える⼤きなプレート。

MARVELヒーローとMAZZELメンバーのアイコンがレイアウトされた、クールなテーブルウェアです。

C賞 コースター

サイズ:直径105mm

種類:全8種

MARVELアイコンとMAZZELアイコンの2枚がセットになったコースターがC賞にラインナップ。

パープルを基調にした「ドクター・ストレンジ」とHAYATO、

色鮮やかなターコイズブルーがベースの「ホークアイ」とEIKI

華やかなビビッドピンクに「ブラックパンサー」とNAOYAのアイコンを落とし込んだコースター

シックなネイビーを使った「ソー」とTAKUTO

個性の光るレッドを基調にした「キャプテン・アメリカ」とSEITO

落ち着きのあるグリーンをセレクトした「アントマン」とKAIRYU

イエローとブラックの組み合わせがおしゃれな「アイアンマン」とRYUKI

ライトブルーが映える「スパイダーマン」とRANの全8種が展開されます。

D賞 マドラー

サイズ:約W50×H200mm

種類:全9種

D賞は、ミニチャームがついた両⾯デザインのマドラー。

「ドクター・ストレンジ」とHAYATOペアのほか

「ホークアイ」とEIKI

「ブラックパンサー」とNAOYA

「ソー」とTAKUTO

「キャプテン・アメリカ」とSEITO

「アントマン」とKAIRYU

「アイアンマン」とRYUKI

「スパイダーマン」とRANデザインのほか、

MARVELとMAZZELのロゴがあしらわれたシルバーの全9種が展開されます。

E賞 グラスマーカー

サイズ:直径70mm

種類:全9種

MARVELヒーローのアイコンチャームが付いた、「MAZZEL:COMICSアート」を使⽤したグラスマーカー。

優しい笑みを浮かべるHAYATOと「ドクター・ストレンジ」デザインや

ウィンクするEIKIと「ホークアイ」のアイコン

躍動感のあるNAOYAと「ブラックパンサー」柄

ハイネックの衣装を着たTAKUTOと「ソー」

きりりとした眼差しでこちらを見つめるSEITOと「キャプテン・アメリカ」

ウェーブした髪も丁寧に描かれたKAIRYUと「アントマン」

爽やかな笑みを見せるRYUKIと「アイアンマン」

「スパイダーマン」カラーの衣装を着こなすRAN

MAZZELとMARVELロゴがあしらわれたグラスチャームが登場します。

F賞 デザートピック

サイズ:約W35×H80mm

種類:全16種

MARVELヒーローとMAZZELの2枚をセットにした、F賞のデザートピックは全部で16種類。

アイコンパターン柄は「ドクター・ストレンジ」と、1月1日生まれにちなんで“正月”の漢字をモチーフに取り入れたHAYATO、

「ホークアイ」と、イニシャルの”E”に「ホークアイ」にちなんだ矢のデザインが施されたEIKI

「ブラックパンサー」と、愛すべきペット「チャボ」をモチーフにしたNAOYA

「ソー」と、”良いリーダーシップを取る”という意味をアイコンに込めたTAKUTO

「キャプテン・アメリカ」と、全国大会で優勝した、ブレイクダンスを象徴するアイコンを描いたSEITO

「アントマン」と、歌唱力への自信と、名前「海龍」から「龍」がマイクを手にするアートを使用したKAIRYU

「アイアンマン」と、音楽シーンでMAZZELのメンバーとともに目指す“トップ”の象徴として王冠を配したRYUKI

「スパイダーマン」と、王冠に両親から贈られた翼のデザインのネックレスのモチーフを合わせたRAN、

コミックアートパターン柄から、臨場感あふれる「ドクター・ストレンジ」とHAYATO

矢をつがえる「ホークアイ」とEIKI

鋭い眼差しが印象的な「ブラックパンサー」とNAOYA

迫力あるアートで仕上げられた「ソー」とTAKUTO

凛とした表情で前を見据える「キャプテン・アメリカ」とSEITO

ヘルメットを着けた姿を落とし込んだ「アントマン」とKAIRYU

パワードスーツを着た「アイアンマン」とRYUKI

腕を伸ばす「スパイダーマン」とRANペアがラインナップされています。

G賞 ステッカーセット

種類:全8種

「MAZZEL:COMICSアート」やアイコンなどが1種6枚でセットになったステッカー。

「ドクター・ストレンジ」とHAYATO

「ホークアイ」とEIKI

「ブラックパンサー」とNAOYA

「ソー」とTAKUTO

「キャプテン・アメリカ」とSEITO

「アントマン」とKAIRYU

「アイアンマン」とRYUKI

「スパイダーマン」とRANペアのリンクしたポーズにも注目です。

H賞 クリアファイル

サイズ:約A4サイズ

種類:全9種類

MARVELヒーローとMAZZELの2枚がセットになった、A4サイズのクリアファイル。

左手を前に伸ばす「ドクター・ストレンジ」とHAYATO

右手を伸ばし、左手を顔に添える「ホークアイ」とEIKI

背中を見せながらこちらに振り返る「ブラックパンサー」とNAOYA

左肘を突き出す「ソー」とTAKUTO

左手を前に出した「キャプテン・アメリカ」とSEITO

疾走感のあるタッチで仕上げられた「アントマン」とKAIRYU

両手を大きく広げた「アイアンマン」とRYUKI

左足を前に出す「スパイダーマン」とRANデザインと共に

MARVELとMAZZELメンバーの集合アートが登場します。

LAST賞 スケートボードデッキ

サイズ:約W200×H800mm

種類:全1種

最後のくじを引いた⽅だけがゲットできる「LAST賞」

LAST賞には、このくじ限定デザインのスケートボードデッキが用意されています。

夢のプロジェクトを象徴した特別なアートを余すところなく使⽤した、限定オリジナルグッズが必ず当たるくじ。

Happyくじ「MARVEL | MAZZEL」は、ローソンなどにて2025年4⽉4⽇より順次販売開始です☆

© 2025 MARVEL

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「MAZZEL:COMICSアート」を使ったグッズが当たる!Happyくじ「MARVEL | MAZZEL」 appeared first on Dtimes.