°ËÆ£ÍÎµ±¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¡Ä¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¼éÈ÷¿Ø¤Ë¡ÈÂç¤¤ÊÄË¼ê¡É¡¡A¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤È¥¦¥Ñ¥á¥«¥Î¤¬ÂåÉ½Àï¤ÎÉé½ý¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤Ø
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï26Æü¡¢¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½DF¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤È¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½DF¥À¥è¡¦¥¦¥Ñ¥á¥«¥Î¤¬3·î¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¡Ê¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯¡Ë¤ÇÉé½ý¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤Ï¡¢23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½Àï¤Î½øÈ×¤ËÉé½ý¤·¡¢³«»Ï12Ê¬¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ËÌá¤ê¡¢¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢±¦¤Ò¤¶¤Î½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤ÈÈ½ÌÀ¤·¡¢26Æü¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ê¡¢¿ô¥«·î¤ÎÎ¥Ã¦¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¦¥Ñ¥á¥«¥Î¤Ï23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿UEFA¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°½à¡¹·è¾¡Âè2Àï¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢PKÀï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤à·ãÆ®¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿¤¬¡¢º¸¤Ò¤¶¤ËÍ·Î¥ÂÎ¡Ê´ØÀá¤Í¤º¤ß¡Ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢¿ô½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÌç¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¡¼¥Ù¥ë»á¤Ï¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢ÂåÉ½Àï¤ÇÉé½ý¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¾ï¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡£º£²ó¤ÏÆÃ¤ËÂç¤¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤È¥À¥è¡¦¥¦¥Ñ¥á¥«¥Î¤Î·ç¾ì¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Öº£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¶¯ÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢·ç¾ìÁª¼ê¤òÊä¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀïÎÏ¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤ËÃÄ·ë¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤òÌÜ»Ø¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï½½Ê¬¤ËÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Çº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¸ø¼°Àï31»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¿¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤È¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¸ø¼°Àï33»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¿¥¦¥Ñ¥á¥«¥Î¤¬Î¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡£°ËÆ£ÍÎµ±¤ä¥è¥·¥×¡¦¥¹¥¿¥Ë¥·¥Ã¥Á¤éÄ¹´üÎ¥Ã¦¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤Ï¡¢23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½Àï¤Î½øÈ×¤ËÉé½ý¤·¡¢³«»Ï12Ê¬¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ËÌá¤ê¡¢¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢±¦¤Ò¤¶¤Î½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤ÈÈ½ÌÀ¤·¡¢26Æü¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ê¡¢¿ô¥«·î¤ÎÎ¥Ã¦¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÌç¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¡¼¥Ù¥ë»á¤Ï¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢ÂåÉ½Àï¤ÇÉé½ý¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¾ï¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡£º£²ó¤ÏÆÃ¤ËÂç¤¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤È¥À¥è¡¦¥¦¥Ñ¥á¥«¥Î¤Î·ç¾ì¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Öº£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¶¯ÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢·ç¾ìÁª¼ê¤òÊä¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀïÎÏ¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤ËÃÄ·ë¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤òÌÜ»Ø¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï½½Ê¬¤ËÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Çº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¸ø¼°Àï31»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¿¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤È¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¸ø¼°Àï33»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¿¥¦¥Ñ¥á¥«¥Î¤¬Î¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡£°ËÆ£ÍÎµ±¤ä¥è¥·¥×¡¦¥¹¥¿¥Ë¥·¥Ã¥Á¤éÄ¹´üÎ¥Ã¦¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£