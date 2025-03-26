ÃÝ¸¶»ÔÂçµ×ÌîÅç¤Ç¥¦¥µ¥®¤òË½¹Ô»à¤µ¤»¤¿ÃË¤Î½é¸øÈ½¡¡¸¡»¡Â¦¤ÏÄ¨Ìò1Ç¯¤òµá·º
ÃÝ¸¶»Ô¤ÎÂçµ×ÌîÅç¤Ç¥¦¥µ¥®¤òË½¹Ô¤·¤Æ»à¤Ê¤»¤¿¤Ê¤É¤È¤µ¤ì¤ëÃË¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏÄ¨Ìò1Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èï¹ð¤ÎÃË¡Ê25¡Ë¤Ï2025Ç¯1·î¡¢ÃÝ¸¶»Ô¤ÎÂçµ×ÌîÅç¤Ç¥¦¥µ¥®7É¤¤ò½³¤Ã¤Æ»à¤Ê¤»¤¿¤ê¡¢¥Ï¥µ¥ß¤Ç½ý¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡ÖÆ°Êª°¦¸îË¡°ãÈ¿¡×¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
26Æü¤Î½é¸øÈ½¤ÇÃË¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¡¢¡ÖSNS¤Ç¥¦¥µ¥®¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËµÔÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¡£°Û¾ï¤À¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÍßµá¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤Ï¾ï½¬À¤¬¤¢¤ê¡¢·×²èÅªÈÈ¹Ô¤Ç»ÄÇ¦¤«¤Ä°¼Á¤È¤·¤ÆÄ¨Ìò1Ç¯¤òµá·º¡£°ìÊý¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÈ½·è¤¬ÂÅÅö¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£È½·è¤Ï4·î14Æü¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯3·î26ÆüÊüÁ÷¡Û