ºé¤­¸Ø¤ë¡ÖÂçÍº¹Èºù¡×¤ò´Ñ¾Þ¤¹¤ë´Ñ¸÷µÒ¤é¡á£²£¶Æü¡¢ÆîÂ­ÊÁ»ÔÂçÍºÄ®¤Î²Öºé¤¯Î¤»³

¡¡½ÕËÜÈÖ¤ÎÍÛµ¤¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢ÆîÂ­ÊÁ»ÔÂçÍºÄ®¤Î²Öºé¤¯Î¤»³¤Ç¸ÇÍ­¼ï¡ÖÂçÍº¹Èºù¡×¤¬¸«¤´¤í¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Àè½µËö¤Îµ¤²¹¾å¾º¤Ç°ìµ¤¤Ë³«²Ö¤¬¿Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¤¡¢²Ö¸«¤ä»£±Æ¤ËË¬¤ì¤¿ÃÏ¸µ½»Ì±¤ä´Ñ¸÷µÒ¤ÎÌÜ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡Ç»¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î²Ö¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊÂçÍº¹Èºù¤Ï¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î¤È´¨Èì¡Ê¤«¤ó¤Ò¡Ëºù¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢£²£°£±£°Ç¯¤Ë²Öºé¤¯Î¤»³¶¨µÄ²ñ¤Î»³ºêÀ¯¹Ô²ñÄ¹¤¬ÉÊ¼ïÅÐÏ¿¤·¤¿¡£

¡¡º£Ç¯¤Î³«²Ö»þ´ü¤Ï¤Û¤ÜÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤Ç¡¢£´·î£µÆü¤´¤í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾¾ÅÄÄ®¤«¤éÍ§¿Í¤ÈË¬¤ì¤¿½÷À­¡Ê£´£¹¡Ë¤Ï¡Ö¼Ö¤ÇÍè¤Æ¤ß¤¿¤éºù¤¬ÆÍÁ³¤Ö¤ï¤Ã¤È¸½¤ì¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡£Î¤»³¤ÎÉ÷·Ê¤È¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤Û¤Û¤¨¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£

¡¡Æ±½ê¤Ç¤Ï¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î¤ä¤·¤À¤ìºù¤â½ç¼¡³«²Ö¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢»³ºê²ñÄ¹ÅÅÏÃ£°£¹£°¡Ê£¹£³£¶£¹¡Ë£·£¶£°£²¡£