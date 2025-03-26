¡ÈÆüËÜ°ìÁá¤¤¿·Ãã¤ÎÎ¤¡É¼ï»ÒÅçÀ¾Ç·É½»Ô¤Ç¿·Ãã¤Î½éÅ¦¤ß¡¡¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤Î´õ¾¯ÉÊ¼ï
¡¡¹ÓÃã¤ÎÀ¸»ºÎÌÆüËÜ°ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¼¯»ùÅç¡£ÆüËÜ°ìÁá¤¤¿·Ãã¤ÎÊØ¤ê¤Ç¤¹¡£¼ï»ÒÅç¤Ç¿·Ãã¤ÎÅ¦¤ß¼è¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÌÌ¤Ë¹¤¬¤ëÀÄ¡¹¤È¤·¤¿ÃãÈª¡£¡ÈÆüËÜ°ìÁá¤¤¿·Ãã¤ÎÎ¤¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¾Ç·É½»Ô¤Ç°ìÈÖÃã¤ÎÅ¦¤ß¼è¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¾¾¼÷¡×¤È¤¤¤¦¼ï»ÒÅç¤Ç¤Î¤ßÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´õ¾¯¤ÊÉÊ¼ï¤Ç¡¢¥¯¥êー¥ßー¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤¬ÆÃÄ§¤À¤½¤¦¡£µîÇ¯¤è¤ê1½µ´Ö¤Û¤ÉÃÙ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Î½éÅ¦¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤ÏÅß¤â´¨¤¯¤Æ¤ªÃã¤ÎÌÚ¤â½½Ê¬µÙÌ²¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤¤ªÃã¤¬½ÐÍè¤¿¤È»×¤¦¡£¼¯»ùÅç¸©¹ÓÃãÀ¸»ºÎÌÆüËÜ°ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤³¤ì¤ò·Àµ¡¤ËÈþÌ£¤·¤¤¼ï»ÒÅçÃã¤ò°û¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡Å¦¤ß¤È¤é¤ì¤¿ÃãÍÕ¤Ï¿·Á¯¤Ê¤¦¤Á¤Ë¹ÓÃã¤Ë²Ã¹©¤µ¤ì¡¢¤¢¤¹¤Ë¤ÏÀÅ²¬¤Ë¸þ¤±½Ð²Ù¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÈÖÃã¤Î¼ý³Ï¤Ï4·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Þ¤ÇÂ³¤¤Þ¤¹¡£À¾Ç·É½»Ô¤Ç¤Ï16¸®¤Ç¤ªÃã¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢29Æü¤Ë¤Ï¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Î¥¢¥ß¥å¹¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤ë¹ÓÃã¤ÎÀ¸»ºÎÌÆüËÜ°ì¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â½ÐÅ¹¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£