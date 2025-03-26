Ä«¤ÏÎä¤¨¹þ¤ß¡¢ÆüÃæ¤Ï´À¤Ð¤àÍÛµ¤¤«¤é°ìÅ¾Ž¥Ž¥Ž¥Å·µ¤¤Ï²¼¤êºä¤Ë¡§¥µ¥¯¥é³«²ÖÍ½ÁÛ¤â¡Úµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬²òÀâ¡Ã¿·³ã¡Û
25Æü(²Ð)¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢26Æü(¿å)¤Ï¥°¥Ã¤Èµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£26Æü(¿å)Àµ¸á¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Ç11.2¡î¡¢Ä¹²¬»Ô¤Ç10.4¡î¤Ê¤ÉºòÆü¤ÎÆ±¤¸»þ´Ö¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È10¡î¤¯¤é¤¤Äã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤Æ¡¢27Æü(ÌÚ)¤Î¸©Æâ¤Ï¡ØÅ·µ¤¤¬²¼¤êºä¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£27Æü(ÌÚ)¸áÁ°9»þ¤ÎÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ
ÆüËÜ³¤¤ÎÁ°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬¼¡Âè¤ËÅì¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸©Æâ¤Ë¤Ï¼¡Âè¤Ë¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤³¤ß¡¢±«±À¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£27Æü(ÌÚ)¤ÎÅ·µ¤¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê
Ä«6»þ¤Ï¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤ÈÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢Ãëº¢¤Þ¤Ç¤Ï³ÆÃÏ¤ËÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤ÏËÌ¤«¤é¼¡Âè¤Ë±«±À¤¬¤«¤«¤ê¤Ï¤¸¤á¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Ë¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ªµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¤Êý¤Ï¡¢±«¶ñ¤ò¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¿¤À¡¢Æüº¹¤·¤ÎÆÏ¤¯ÆüÃæ¤Ï¡¢µ¨Àá¤òÂçÉý¤ËÀè¼è¤ê¤·¤¿µ¤²¹¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£27Æü(ÌÚ)¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹
Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢25¡îÁ°¸å¤Î¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Ê¿ÃÏ¤Ç¤Ï²ÆÆü¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢ÃÈ¤«¤¤¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ´À¤Ð¤à¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ä«¤ÏÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£27Æü(ÌÚ)Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹
¿·³ã»Ô5¡î¡¢Ä¹²¬»Ô2¡î¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ¤Ç1·åÂæ¤Î´¨¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüÃæ¤È¤Îµ¤²¹º¹¤Ï¡¢20¡î°Ê¾å¤Î½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ã¦¤®Ãå¤ò¤·¤ä¤¹¤¤ÉþÁõ¤ÇÄ´Àá¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ºÇ¿·¤Î¥µ¥¯¥é³«²Ö¾ðÊó
ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·³ã»Ô¤Î³«²ÖÍ½ÁÛ¤Ï¡Ú4·î3Æü¡Û¡£º£½µ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ºù³«²ÖÁ°Àþ¤Ï¤¸¤ï¤¸¤ïËÌ¾åÃæ¤Ç¡¢¸©Æâ¤Ï¤¢¤È1½µ´Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç³«²Ö¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Ëþ³«Í½ÁÛ¤Ï¡Ú4·î8Æü¡Û¤ÎÍ½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢27Æü(ÌÚ)¤Î¸©Æâ¤Ï¡ØÅ·µ¤¤¬²¼¤êºä¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£27Æü(ÌÚ)¸áÁ°9»þ¤ÎÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ
ÆüËÜ³¤¤ÎÁ°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬¼¡Âè¤ËÅì¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸©Æâ¤Ë¤Ï¼¡Âè¤Ë¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤³¤ß¡¢±«±À¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£27Æü(ÌÚ)¤ÎÅ·µ¤¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê
Ä«6»þ¤Ï¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤ÈÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢Ãëº¢¤Þ¤Ç¤Ï³ÆÃÏ¤ËÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤ÏËÌ¤«¤é¼¡Âè¤Ë±«±À¤¬¤«¤«¤ê¤Ï¤¸¤á¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Ë¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ªµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¤Êý¤Ï¡¢±«¶ñ¤ò¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¿¤À¡¢Æüº¹¤·¤ÎÆÏ¤¯ÆüÃæ¤Ï¡¢µ¨Àá¤òÂçÉý¤ËÀè¼è¤ê¤·¤¿µ¤²¹¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£27Æü(ÌÚ)¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹
Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢25¡îÁ°¸å¤Î¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Ê¿ÃÏ¤Ç¤Ï²ÆÆü¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢ÃÈ¤«¤¤¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ´À¤Ð¤à¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ä«¤ÏÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£27Æü(ÌÚ)Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹
¿·³ã»Ô5¡î¡¢Ä¹²¬»Ô2¡î¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ¤Ç1·åÂæ¤Î´¨¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüÃæ¤È¤Îµ¤²¹º¹¤Ï¡¢20¡î°Ê¾å¤Î½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ã¦¤®Ãå¤ò¤·¤ä¤¹¤¤ÉþÁõ¤ÇÄ´Àá¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ºÇ¿·¤Î¥µ¥¯¥é³«²Ö¾ðÊó
ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·³ã»Ô¤Î³«²ÖÍ½ÁÛ¤Ï¡Ú4·î3Æü¡Û¡£º£½µ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ºù³«²ÖÁ°Àþ¤Ï¤¸¤ï¤¸¤ïËÌ¾åÃæ¤Ç¡¢¸©Æâ¤Ï¤¢¤È1½µ´Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç³«²Ö¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Ëþ³«Í½ÁÛ¤Ï¡Ú4·î8Æü¡Û¤ÎÍ½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£