¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°½é¤Î13Ç¯Ï¢Â³³«Ëë¥·¥ç¡¼¥È¤Ø¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯º£µÜ·òÂÀ¡ÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤ë¤³¤È¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Îº£µÜ·òÂÀÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤¬¡Ö´¶¼Õ¤Î»×¤¤¡×¤ò¶»¤Ë¡¢16Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤à¡£26Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÂÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¡£28Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëº£µ¨¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï2·î¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ëº¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÄË¤á¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢1¥«·î°Ê¾å¤â1·³ËÜÂâ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃÏÆ»¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¡¢º£·î21Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤«¤é1·³¤ËºÆ¹çÎ®¡£Éüµ¢½éÂÇÀÊ¤Ç°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¤¤¤¤Ê¤ê2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¿Á´ÎÏ¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¤±¤¬¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤À¤±¤É¡¢¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤â½Ð¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï¶²¤ì¤º¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡Í··â¼ê¤È¤·¤Æ13Ç¯Ï¢Â³¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢µð¿Í¤ÎºäËÜ¤é¤Ë¸ª¤òÊÂ¤Ù¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤½¤ì¤¬Á´¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤ë¤³¤È¡×¤È¶¯Ä´¡£¤Þ¤¿¡¢³«ËëÀï¤ÇÂÐÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥í¥Ã¥ÆÀèÈ¯¤Î¾®Åç¤Ë¤Ï¡¢ºòµ¨6ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¤È¹¥ÁêÀ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡16Ç¯ÌÜ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤·¤Æ¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÇ·â¸å¡¢»°ÎÝÁö¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÂÇµåÈ½ÃÇ¤ÎÎý½¬¤òÈ¿Éü¡£ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤¿³«Ëë¤Ø¸þ¤±¡¢½àÈ÷¤ËÈ´¤«¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÊÀÐÅÄÂÙÎ´¡Ë