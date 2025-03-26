Ë½É÷¿á¤¹Ó¤ì¤ëÅìËÌ ¿·´´Àþ¥¹¥È¥Ã¥×¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¡¡²°º¬¤¬¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ìÌÚ¤¬ÅÝ¤ì¤ë ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï¡È35¥á¡¼¥È¥ë¡É¤ò´ÑÂ¬
ÅìËÌ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÂæÉ÷ÊÂ¤ß¤ÎË½É÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¡¢³ÆÃÏ¤ÇÈï³²¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£ÅìËÌ¿·´´Àþ¤¬±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤É¸òÄÌ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
ÀçÂæ»ÔÆâ¤âÄ«¤«¤éË½É÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥¹Ää¤Ç¤Ï¡¢Î©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿Í¤â¡£
¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢º½¤Ü¤³¤ê¤¬°ìµ¤¤ËÉñ¤¤¾å¤¬¤ê¡¢»ë³¦¤¬¤µ¤¨¤®¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀçÂæ¶õ¹Á¤Ç¤Ï12ÊØ¤¬·ç¹Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤ÏµÜ¾ë¸©¤ÎÇòÀÐ¤Ç35¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÀçÂæ¶õ¹Á¤Ç34¥á¡¼¥È¥ë¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢ÌÚ¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤ê¡¢±Ø¼Ë¤Î²°º¬¤¬°ìÉôÈô¤Ð¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëÈï³²¤¬³ÆÃÏ¤ÇÁê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö¿·´´Àþ¡¢±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæ±û²þ»¥Á°¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Çº®»¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸áÁ°Ãæ¤«¤é¡¢º®Íð¤·¤¿¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢ÅìËÌ¿·´´Àþ¤Ï¸áÁ°10»þÈ¾º¢¡¢É÷Â®·×¤ÎÃÍ¤¬µ¬À©ÃÍ¤ËÃ£¤·¡¢Åìµþ±Ø¤ÈÀ¹²¬±Ø¤Î´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯ÅÙËö¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Â»ß¤á¤µ¤ì¡¢±Ø¹½Æâ¤Ïº®»¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ±Ø¤Ë¸þ¤«¤¦¾èµÒ
¡ÖºßÍèÀþ¤âÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢È¬Êý¤Õ¤µ¤¬¤ê¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤¢¤·¤¿°ú¤Ã±Û¤·¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¤ç¤¦Ãæ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×
µ¼Ô
¡Ö»ö¸Î¤Î¤¢¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤Ê¤Û¤É¤Î¶¯É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸þ¤³¤¦¤Ë¤Ï¶¯É÷¤Î±Æ¶Á¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤¬´°Á´¤Ë²£ÅÝ¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢Ê¡Åç¸©Æâ¤ÎÅìËÌÆ»¤Ç¤ÏÉ÷¤Ë¤¢¤ª¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤¬²£Å¾¡£µÜ¾ë¸©¤ÈÊ¡Åç¸©¤Ç¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤âÁê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£Ë½É÷¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï²á¤®¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢º£ÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¤Ï¶¯É÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£