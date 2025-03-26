²¬»³»Ô¤Î³Æ¶èÌò½ê¤ÇÆüÍË³«Ä£¡¡°ú¤Ã±Û¤·¥·ー¥º¥ó¤ÎÁë¸ý¤Îº®»¨¤ò´ËÏÂ¤Ø
°ú¤Ã±Û¤·¤Ç¼êÂ³¤¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë3·î²¼½Ü¤«¤é4·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Áë¸ý¤Îº®»¨¤ò´ËÏÂ¤·¤è¤¦¤È¡¢²¬»³»Ô¤ÏÆüÍË³«Ä£¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²¬»³»Ô¤Î³Æ¶èÌò½ê¤ÇÆüÍË³«Ä£¡¡°ú¤Ã±Û¤·¥·ー¥º¥ó¤ÎÁë¸ý¤Îº®»¨¤ò´ËÏÂ¤Ø
ÆüÍË³«Ä£¤Ï¡¢²¬»³»Ô¤Î4¤Ä¤Î¶èÌò½ê¤Î»ÔÌ±ÊÝ¸±Ç¯¶â²Ý¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ëº£·î(3·î)23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÌ¶èÌò½ê¤Ç¤Ïº£¸å¡¢30Æü¤Î¸áÁ°8»þÈ¾¤«¤é¸á¸å5»þ15Ê¬¤Þ¤Ç¤È4·î6Æü¤Î¸áÁ°8»þÈ¾¤«¤éÀµ¸á¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¡¢Åì¡¢Æî¶èÌò½ê¤Ï¡¢30Æü¤Î¸áÁ°8»þÈ¾¤«¤éÀµ¸á¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÄÇ½¤Ê¼êÂ³¤¤Ï¡¢Å¾Æþ¤äÅ¾½Ð¤ÎÆÏ¤±½Ð¤ä½»Ì±É¼¤Î¼Ì¤·¤ÎÈ¯¹Ô¡¢°õ´ÕÅÐÏ¿¤Ê¤É¤Ç¡¢»Ô¤ÏÍøÍÑ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£