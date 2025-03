チェルシーは今夏新たなDF獲得を目指すようだ。



『Diario AS』のエドゥアルド・バルガス氏によると、チェルシーは今夏の移籍市場での“最優先事項”をクリスタル・パレスに所属する24歳のイングランド代表DFマルク・グエイに設定したという。



今夏の移籍市場で新たなCBの獲得を目指していたチェルシーは当初、ボーンマスに所属する19歳のスペイン代表DFディーン・ハイセンをターゲットにしていた模様。しかし同氏によると、レアル・マドリードやバイエルン・ミュンヘン、リヴァプールといったビッグクラブがハイセンの獲得に乗り出したこともあり、すでに撤退を決意したとのこと。チェルシーはクリスタル・パレスでの成長著しいDFグエイの獲得を最優先事項と決断し、今夏の移籍市場での獲得を目指すという。





First #ThreeLions call up

Goal in the @EmiratesFACup



Not a bad few days for Marc Guéhi!



pic.twitter.com/VoIYP67rwa