¡ÖÃ»»þ´ÖÀµ¼Ò°÷¡×Æ³Æþ¤ä¡Ö½÷À¤ÎÍý·Ï¿Íºà¡×°éÀ®À¹¤ê¹þ¤à¡¡ÃË½÷¤ÎÄÂ¶â³Êº¹¤á¤°¤êÊó¹ð½ñ
¡¡ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤ÏÃ»»þ´ÖÀµ¼Ò°÷¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿ÃË½÷¤ÎÄÂ¶â³Êº¹¤ÎÀ§Àµ¤Ë¸þ¤±¤¿Êó¹ð¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¼ã¼Ô¤ä½÷À¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤Ì¥ÎÏ¤¢¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã
¡Ö¼ã¼Ô¤ä½÷À¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¯¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡¢¡Ø¥¢¥ó¥³¥ó¥·¥ã¥¹¡¦¥Ð¥¤¥¢¥¹¡ÊÌµ°Õ¼±¤Î»×¤¤¹þ¤ß¡Ë¡Ù¤Î²ò¾Ã¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃË½÷¤ÎÄÂ¶â³Êº¹¤ÎÀ§Àµ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡À¯ÉÜ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¤¬¤Þ¤È¤á¤¿Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤Î½¢¶ÈÎ¨¤Ï¹â¤¤¿å½à¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Î30Âå°Ê¹ß¤Ç¤ÏÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¯¡¢ÃË½÷´Ö¤ÎÄÂ¶â³Êº¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤ä¶ÐÌ³ÃÏ¤ò¸ÂÄê¤·¤ÆÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÃ»»þ´ÖÀµ¼Ò°÷¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÊÀµ¼Ò°÷¡×À©ÅÙ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ÇÈóÀµµ¬¿¦°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¡Ö²ñ·×Ç¯ÅÙÇ¤ÍÑ¿¦°÷¡×¤ò¾ï¶Ð²½¤µ¤»¤ë¤Ê¤É½è¶ø²þÁ±¤ò¿Þ¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢½÷À¤ÎÍý·Ï¿Íºà¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤â»ØÅ¦¤·¡¢Ãæ³Ø¡¦¹â¹»ÃÊ³¬¤ÇÍý·Ï¤Ø¤Î¿ÊÏ©ÁªÂò¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ä¶µ°÷¤Ë¤è¤ë¥¢¥ó¥³¥ó¥·¥ã¥¹¡¦¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Î²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¤¿¸¦½¤¤òÉáµÚ¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸2.0¤ÎÃì¤Ï¼ã¼Ô¤ä½÷À¤ËÁª¤Ð¤ì¤ëÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢°ÕÍß¤¢¤ë¼«¼£ÂÎ¤ò¹ñ¤È¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡60¤òÄ¶¤¨¤ë¼«¼£ÂÎ¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÎÍ×ÀÁ¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã
¡Ö¼ã¼Ô¤ä½÷À¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¯¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡¢¡Ø¥¢¥ó¥³¥ó¥·¥ã¥¹¡¦¥Ð¥¤¥¢¥¹¡ÊÌµ°Õ¼±¤Î»×¤¤¹þ¤ß¡Ë¡Ù¤Î²ò¾Ã¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃË½÷¤ÎÄÂ¶â³Êº¹¤ÎÀ§Àµ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡À¯ÉÜ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¤¬¤Þ¤È¤á¤¿Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤Î½¢¶ÈÎ¨¤Ï¹â¤¤¿å½à¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Î30Âå°Ê¹ß¤Ç¤ÏÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¯¡¢ÃË½÷´Ö¤ÎÄÂ¶â³Êº¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ÇÈóÀµµ¬¿¦°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¡Ö²ñ·×Ç¯ÅÙÇ¤ÍÑ¿¦°÷¡×¤ò¾ï¶Ð²½¤µ¤»¤ë¤Ê¤É½è¶ø²þÁ±¤ò¿Þ¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢½÷À¤ÎÍý·Ï¿Íºà¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤â»ØÅ¦¤·¡¢Ãæ³Ø¡¦¹â¹»ÃÊ³¬¤ÇÍý·Ï¤Ø¤Î¿ÊÏ©ÁªÂò¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ä¶µ°÷¤Ë¤è¤ë¥¢¥ó¥³¥ó¥·¥ã¥¹¡¦¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Î²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¤¿¸¦½¤¤òÉáµÚ¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸2.0¤ÎÃì¤Ï¼ã¼Ô¤ä½÷À¤ËÁª¤Ð¤ì¤ëÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢°ÕÍß¤¢¤ë¼«¼£ÂÎ¤ò¹ñ¤È¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡60¤òÄ¶¤¨¤ë¼«¼£ÂÎ¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÎÍ×ÀÁ¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£