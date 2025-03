◆IS:SUE「超十代」初登場

【モデルプレス=2025/03/26】ガールズグループ・IS:SUE(イッシュ)が26日、国立代々木競技場第一体育館にて開催された「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2025 10th Anniversary presented by docomo」(以下「超十代2025」)に出演した。フリルが特徴的なスポーティーコーデで登場したIS:SUEのライブステージは「THE FLASH GIRL(Dance Break Ver.)」で開幕。MCでは順に挨拶し、NANO(釼持菜乃)が「配信の方も、会場の方もみんなで一緒に楽しんでいきましょう!」と盛り上げ、YUUKI(田中優希)は「10周年という記念すべき機会に、私たちIS:SUEが初出演できて嬉しく思います」と喜びを語った。

◆「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2025」

また、「超十代」というイベントにちなみ、メンバーが十代を振り返る場面も。RINO(坂⼝梨乃)は「私とYUUKIちゃんもそうだけど、オーディションを受けたのが十代だった」とオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」出演時を回顧。メンバー全員で「懐かしい〜!」と口にしていた。その後は「THE FLASH GIRL(Dance Break Ver.)」と「Love MySelf」「Breaking Thru the Line」を披露。確かな歌唱力と圧巻のダンスパフォーマンスで観客の視線を奪っていた。十代の「やってみたい!」「見てみたい!」「触れてみたい!」を実現させる同イベント。10年目を迎える今回は、デジタル社会に生まれ、SNSと共に育ち、あらゆる危機を体験してきた十代と共に考えた「さぁ、未来を変えようぜ。」がコンセントになっている。さくら、なえなの、FRUITS ZIPPERメンバー、CUTIE STREET、IS:SUEなど十代に人気の出演者が勢揃い。MCは同イベントお馴染みの大倉士門と山之内すずが務める。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】