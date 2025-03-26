¹âÃÎ»ÔµÄ²ñ3·îÄêÎã²ñÊÄ²ñ ²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÅö½éÍ½»»°Æ¤ò²Ä·è¡Ú¹âÃÎ¡Û
¹âÃÎ»ÔµÄ²ñ¤Ï3·î26Æü¤¬ºÇ½ªÆü¤Ç¡¢²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÁí³Û1640²¯±ß¤ÎÅö½éÍ½»»°Æ¤ò²Ä·è¤·¤ÆÊÄ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÃÎ»ÔµÄ²ñ3·îÄêÎã²ñ¤Ï26Æü¤ËºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¡¢¼¹¹ÔÉô¤¬Äó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¿·Ç¯ÅÙ¤ÎÅö½éÍ½»»°Æ¤ä¾òÎãµÄ°Æ¤Ê¤É¤ÎºÎ·è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¸ý¸º¾¯ÂÐºö¤È¤·¤Æ°Ü½»¼ÔÁý¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥·¥Æ¥£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡×¤ä¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÂÐºö¤È¤·¤ÆÄÅÇÈ¿»¿åÁÛÄê¶è°è¤Î3DÅÔ»Ô¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÁí³Û1640²¯±ß¤Î°ìÈÌ²ñ·×Åö½éÍ½»»°Æ¤ÏÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÄ²ñ¤Î°§»¢¤Ë¤¿¤Ã¤¿·¬Ì¾»ÔÄ¹¤Ï¿·Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤¿³Æ»Üºö¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®²½¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ä£Æâ³°¤ÎÏ¢·È¶¯²½¡¢ÁÈ¿¥¡¦¶ÈÌ³¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¤ò¤Ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£