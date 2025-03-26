RKC¹âÃÎÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

2024Ç¯2·î¡¢¹âÃÎ¸©¹õÄ¬Ä®¤Ç·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤ËÃËÀ­¤ò¤Ï¤Í¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¸µ·Ù»¡´±¤Î½é¸øÈ½¤¬26Æü¤Ë³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸µ·Ù»¡´±¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£

²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹âÃÎ»ÔÀÄÌøÄ®¤Î¸µ·Ù»¡´±¤ÎÃËÀ­Èï¹ð¡Ê47¡Ë¤Ç¤¹¡£

µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÈï¹ð¤Ï¡¢½ÉÌÓ½ð¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿2024Ç¯2·î¡¢¹õÄ¬Ä®ÆþÌî¤Î¹ñÆ»¤Ç·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Ë¸ÇÄê¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥²ー¥à²èÌÌ¤òÃí»ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÏ©¾å¤Ë¤¤¤¿Åö»þ59ºÐ¤ÎÃËÀ­¤ò¤Ï¤Í¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

26Æü¡¢¹âÃÎÃÏºÛÃæÂ¼»ÙÉô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½é¸øÈ½¤ÇÈï¹ð¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£

¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç»ö¸ÎÅö»þ¤Î¼èÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢Èï¹ð¤¬¼Ò²ñÅªÈóÆñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Æ¡Ö¾²¤ËÍî¤Á¤¿¥¹¥Þ¥Û¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿¡×¤È±³¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï»ö¸Î¤ÎÄ¾Á°¡¢²èÌÌ¤¬¸«¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¥¹¥Þ¥Û¤Î°ÌÃÖ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ï¤­¸«¤ò¤·¡¢¿ÊÏ©¤Î°ÂÁ´³ÎÇ§¤òÂÕ¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¼¡²ó¸øÈ½¤Ï6·î3Æü¤Ë³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£