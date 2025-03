『MTV VMAJ 2025』で史上初となる2年連続の『Video of the Year』を含む4冠受賞の快挙を果たし、デビュー10周年記念企画『MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU』を東京・原宿エリアで開催中の3人組バンドのMrs. GREEN APPLEのアニバーサリーベストアルバム『10』(7月8日発売)のConcept Photoが公開となった。

新曲「天国」(リリース日未定)が、大森元貴と菊池風磨が映画初主演でW主演を務める映画『#真相をお話しします』の主題歌に決定。「2025年3月28日」という日付けのみが記された“プレ”ティザー映像をオフィシャルYouTubeチャンネルで公開している。その謎も明らかになっていない中で、また新たなコンテンツを投下した。Concept Photoは、昨年12月に公開された“MGA MAGICAL 10 YEARS CONCEPT PHOTO”以来4ヶ月というハイペースでの更新となる。10年前にリリースしたメジャーデビューミニアルバム『Variety』のアーティスト写真の佇まいや色彩感を想起させる、カラフルな色使いで彩られたその写真は、デビュー10周年の多様な活動を象徴しそうだ。アニバーサリーベストアルバム『10』には、「ニュー・マイ・ノーマル」「ダンスホール」「Soranji」「ケセラセラ」「ライラック」「ダーリン」を含む全19曲を収録し、初回限定盤には特典映像「Studio Session Live #4」(「StaRt」「リスキーゲーム」「L.P」「VIP」「ゼンマイ」「道徳と皿」を収録)が付属する。