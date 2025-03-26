ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½5¿Í¤òÈ¯É½ ¡ª ÃË»Ò¤ÏµÈÅÄÍ´Ìé¡¢¶áÆ£Î¼ÂÀ¡¡½÷»Ò¤Ï°ÂÆ£Í§¹á¡¢¾®ÎÓ¹áºÚ¡¢º´Æ£ÁáÌé²À
ÆüËÜÎ¦¾åÏ¢ÌÁ¤Ï26Æü¡¢Âè97²óÍý»ö²ñ¤ò³«¤¡¢Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃË»Ò¤ÏµÈÅÄÍ´Ìé¡Ê27¡¢GMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡¢¶áÆ£Î¼ÂÀ¡Ê25¡¢»°É©½Å¹©¡Ë¡¢½÷»Ò¤Ï°ÂÆ£Í§¹á¡Ê31¡¢¤·¤Þ¤à¤é¡Ë¡¢¾®ÎÓ¹áºÚ¡Ê23¡¢ÂçÄÍÀ½Ìô¡Ë¡¢º´Æ£ÁáÌé²À¡Ê30¡¢ÀÑ¿å²½³Ø¡Ë¤Î5¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
ÃË»Ò»Ä¤ê1ÏÈ¤Ï¡¢´ð½à¥ï¡¼¥ë¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃË»Ò»²²Ã»ñ³Ê¤¬³ÎÄê¸å¡Ê5·î7Æü°Ê¹ß¡Ë¡¢Âè2¼¡ÂåÉ½Áª¼ê¤òÈ¯É½Í½Äê¡£
ÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï2005Ç¯À¤³¦Î¦¾å¥Ø¥ë¥·¥ó¥Âç²ñ¤ÎÈøÊý¹ä¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë°ÊÍè¡¢10Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£µÈÅÄ¤Ï2024Ç¯12·î¤ÎÊ¡²¬¹ñºÝ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÆüËÜÎòÂå3°Ì¤È¤Ê¤ë2»þ´Ö05Ê¬16ÉÃ¤ÎÂç²ñ¿·µÏ¿¤ÇÍ¥¾¡¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¤ÏÎÞ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö²ù¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£µÏ¿¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë·ù¤Ç¡¢´÷¡¹¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢À¤³¦Î¦¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖÉ¬¤ºÀ¤³¦¤ÈÀï¤¦ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÀÀ¤Ã¤¿¡£
2·î¤ÎÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç½é¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜºÇ¹â¥¿¥¤¥à¤Î2»þ´Ö05Ê¬39ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¶áÆ£¤Ï¡¢½é¥Þ¥é¥½¥ó¤Ê¤¬¤é40ÒÉÕ¶á¤Þ¤ÇÇ´¤ê¤ÎÁö¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¤Æ¹¥¥¿¥¤¥à¤òÃ¡¤¤À¤·¤¿¡£¶áÆ£¤ÏÀ¤³¦Î¦¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤ÎÌ¾¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼«¿È½é¤ÎÂåÉ½¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
2013Ç¯À¤³¦Î¦¾å¥â¥¹¥¯¥ïÂç²ñ¤ÎÊ¡»Î²ÃÂå»Ò°ÊÍè¡¢6Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¦½÷»Ò¤Ï¡¢2Æü¤ÎÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç2»þ´Ö23Ê¬37ÉÃ¤ÎÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¡¢2023Ç¯4·î°Ê¹ß¤ÎµÏ¿¤È½ç°Ì¤«¤é»»½Ð¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Þ¥é¥½¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊJMC¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¸¡×¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë·èÄê¤·¡¢ÆâÄê¡ÈÂè1¹æ¡É¤Î°ÂÆ£¤Ï¡¢2017Ç¯¥í¥ó¥É¥óÂç²ñ°ÊÍè¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½Æþ¤ê¡£
1·î¤ÎÂçºå¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÇ´¤ê¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¡¢ÆüËÜ½÷»ÒÎòÂå10°Ì¤Î2»þ´Ö21Ê¬19ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¾®ÎÓ¤Ï¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥µ¡¼¥¯¥ë¤«¤éÀ¤³¦Î¦¾å¤ÎÂåÉ½¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê800m¤Ç¤ÎÎÏÁö¤ÇÂçµÕÅ¾¡¢ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Ç¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤À¼Â´¶¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ìõ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½é¡¹¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
Áª¹Í¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì¾¸Å²°¥¦¥£¥á¥ó¥º¤Ç²÷Áö¤·¤¿º´Æ£¤Ï¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î2»þ´Ö20Ê¬59ÉÃ¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¥´¡¼¥ë¸å¤ÏÎÞ¤ò¸«¤»¤Æ¡Ö¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò½Ð¤»¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£À¤³¦Î¦¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÀ¤³¦¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È2023Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¤ËÂ³¤2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£