¡Ú¥¥ó¥³¥ó³á¸¶¤ÎÄ¹½÷¡¦³á¸¶³ð½í¡Û¡¡¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç¤ÇÌ¥¤»¤ë½Õ¤Î³¹Êâ¤¡¡¡Ö¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×µ´²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö³Ø¹»¤Ç¥â¥Æ¥â¥Æ¤ä¤í¤¦¤Ê¡×¡¡È¿¶Á¤ÎÀ¼
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¡×¤Î³á¸¶ÍºÂÀ¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î³á¸¶³ð½í¡Ê¤«¤¸¤ï¤é ¤«¤ó¤Ê¡Ë¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¥¥ó¥³¥ó³á¸¶¤ÎÄ¹½÷¡¦³á¸¶³ð½í¡Û¡¡¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç¤ÇÌ¥¤»¤ë½Õ¤Î³¹Êâ¤¡¡¡Ö¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×µ´²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö³Ø¹»¤Ç¥â¥Æ¥â¥Æ¤ä¤í¤¦¤Ê¡×¡¡È¿¶Á¤ÎÀ¼
³á¸¶³ð½í¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÉþ¤È¤Æ¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥¹¥«¡¼¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤È¶¦¤Ë³¹¤ÎÉ÷·Ê¤ò³Ú¤·¤à³á¸¶¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë³á¸¶³ð½í¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥«¥á¥é¤Ï¥Þ¥Í¤µ¤ó¤Î¼Ú¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡²è¼Á¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼Ú¤ê¤¿¥«¥á¥é¤Ç¼«»£¤ê¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¤Á¤ç¡¼»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×µ´²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤µ¤Ï¥¢¥«¥ó¤Ã¤Æ¡¡³Ø¹»¤Ç¥â¥Æ¥â¥Æ¤ä¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤ë¤·È±¤âÉþ¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³á¸¶³ð½í¤µ¤ó¤Ï¡¢£²£°£²£´Ç¯£¸·î£±Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î¸å¡¢Àëºà¼Ì¿¿¤¬¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢¶á¶·¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£
£²£°£²£´Ç¯9·î8Æü¤Ë¤Ï¡ÖTGC¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ï¡¼¥È¤ÈÎÞ¤Î³¨Ê¸»ú¤Ç´¶¶Ë¤Þ¤ë´¶¼Õ¤òµ¤·¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ÈÂ²¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ÆŽ¤ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·Ž¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢³á¸¶¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼7¿ÍÂ·¤Ã¤Æ£Ô£Ç£Ã¤ØÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶Æ°¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û