¡È¸×ÅÞ¡ÉÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤¬¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤Ë¤Ë¤ó¤Þ¤ê¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¥²¥¹¥È»ØÌ¾¤â¡Ö¤³¡¼¤Ø¤ó¤«¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡Ê56¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¾®ÎÁÍý¤æ¤ß¤³¡×¤¬¡¢³Ö·î¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬26Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Âçºå»Ô¤ÎÆ±¶É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½Õ¤Î²þÊÔ²ñ¸«¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
ÍÆ¯¤¬½÷¾¡Ê¤ª¤«¤ß¡Ë¤ËÊ±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤·¡¢¼«¿È¤Ç¹Í¤¨¤¿¼êÎÁÍý¤Ç¥²¥¹¥È¤Î¡ÈËÜ²»¡É¤ËÇ÷¤ëÈÖÁÈ¡£²áµî5²ó¤ÎÆÃÈÖ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤µ¤ì¤¿¡£
²ñ¸«¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿ÍÆ¯¤Ï¡Ö¤³¤Î½Õ¤«¤é¤Ä¤¤¤ËÇ°´ê¤ÎÄê´ü±Ä¶È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¥¶¡¼¥¤¡×¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤Ë¤Ë¤ó¤Þ¤ê¡£
Âç¤Î¡È¸×ÅÞ¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å¡¢¥²¥¹¥È¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¿ÍÊª¤Ëºå¿ÀÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ç¸Ç¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æ¬¤È¿´¤ò½÷¾¤¬Ìþ¤ä¤¹¡Ä¤Ã¤Æ¤³¡¼¤Ø¤ó¤«¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ä¤«¤é¡×¤È1¿Í¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£º£µ¨´üÂÔ¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ïº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤ò»ØÌ¾¤·¡ÖÇ¯´Ö40ËÜ¹Ô¤±¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ï5·î10Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£³Ö·îÅÚÍËÆü¤Î¸á¸å4»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£