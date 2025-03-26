GW¸åÈ¾4Ï¢µÙ¤ËÍøÍÑ¤¬½¸Ãæ¡¡¹âÂ®Æ»Ï©³Æ¼Ò¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬
¡¡¹âÂ®Æ»Ï©³Æ¼Ò¤Ï26Æü¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯´ü´Ö¡Ê4·î25Æü¡Á5·î6Æü¡Ë¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£4Ï¢µÙ¤È¤Ê¤ë¸åÈ¾¤ËÍøÍÑ¤¬½¸Ãæ¤·¡¢¥Ô¡¼¥¯¤Ï²¼¤ê¤¬5·î3Æü¡¢¾å¤ê¤¬5Æü¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£½ÂÂÚ´ËÏÂ¤Î¤¿¤á¡¢Ê¬»¶ÍøÍÑ¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÂ®³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10¥¥í°Ê¾å¤Î½ÂÂÚ²ó¿ô¤ÏºòÇ¯¤Î¼ÂÀÓ¤è¤ê49²óÁý¤¨¡¢378²óÈ¯À¸¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£ÍËÆü¤ÎÊÂ¤Ó¤Î±Æ¶Á¤Çº£Ç¯¤Ï¸åÈ¾¤ËÍøÍÑ¤¬ÊÐ¤ê¡¢ºòÇ¯¤è¤ê½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ÂÂÚ¤ÎºÇÄ¹¤Ï¡¢²¼¤ê¤¬3Æü¸áÁ°5»þ¤´¤í¤È4Æü¸áÁ°7»þ¤´¤í¤ÎÃæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»ÁêÌÏ¸Ð¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡ËÉÕ¶á¤Ç¡¢45¥¥í¤ÈÍ½Â¬¡£