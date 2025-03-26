´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¡¡°ìÉôÌîÅÞ¤¬´ü¸Â±äÄ¹¤ò¼çÄ¥
Í¿ÌîÅÞ¤¬º£·îËö¤Þ¤Ç¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¡×¤Î°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÉô¤ÎÌîÅÞ¤«¤é´ü¸Â¤ò±äÄ¹¤¹¤Ù¤¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡¡¹â°æ¿ò»Ö ´´»öÄ¹
¡Ö¤º¤ë¤º¤ë±ä¤Ð¤¹¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿ôÆü¤Ç¤¹¤è¡¢1½µ´Ö¤È¤«±ä¤Ð¤»¤Ð¡¢½½Ê¬¹ç°Õ¤Ë»ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤³¤ì¡¢3·î31Æü¤È¤¤¤¦´ü¸Â¤Ï¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡¡¦À¯¼£²þ³×ÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Î¹â°æ´´»öÄ¹¤Ï¡¢º£·îËö¤Þ¤Ç¤Ë·ëÏÀ¤òÆÀ¤ë¤È¤·¤¿Í¿ÌîÅÞ¹ç°Õ¤Î´ü¸Â¤ò1½µ´ÖÄøÅÙ¡¢±äÄ¹¤¹¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î°·¤¤¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«Ì±°Æ¤ÈÎ©·û¤Ê¤É¤ÎÌîÅÞ°Æ¤ÈÊÌ¤Ë¸øÌÀÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤âÆÈ¼«¤Îµ¬À©¶¯²½°Æ¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ÀË¡°ÆÄó½Ð¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¹â°æ»á¤Ï¡Ö¸øÌÀÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î°Æ¤Ï¡¢ÀµÄ¾¡¢20ÅÀ¤°¤é¤¤¤À¡£¤¿¤À¡¢20ÅÀ¤Ç¤â0ÅÀ¤è¤ê¤Ï¤Þ¤·¤Ç¡¢¾è¤ë¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤âÏÃ¤·¡¢¸øÌÀ¤È¹ñÌ±Ì±¼ç¤ËË¡°ÆÄó½Ð¤òµÞ¤°¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£