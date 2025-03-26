礼賛「ウラメシヤ」、国際ファッション専門職大学CMソングに決定
2025年2月26日に発売となった礼賛のニューアルバム『SOME BUDDY』から、収録曲の「ウラメシヤ」が「国際ファッション専門職大学」の新テレビCM「世界をひっくり返せ」篇のCMソングに決定となった。
「ウラメシヤ」は、サーヤの筆によるウィットに富んだ歌詞とパワフルでグルーブ感溢れるサウンドが印象的な楽曲で、国際ファッション専門職大学のCMで使用されている「いざ、世界。」という言葉には、強い意志や好奇心は可能性をどこまでも広げていくという、世界に挑戦する若者を応援するメッセージが込められている。
礼賛『SOME BUDDY』
https://raisan.lnk.to/smb
通常盤 ￥3,000（+税）
初回盤CD&DVD ￥4,500（+税）
初回盤CD&Blu-ray ￥5,000（+税）
※初回盤にはONEMAN TOUR 2024 『ダイヤモンドゴリラダイバー』Zepp Divercity公演の映像を収録
1.SLUMP
2.鏡に恋して
3.GOLDEN BUDDY feat.くるま
4.ウラメシヤ
5.Bless u
6.曖昧なBEACH
7.マシ
8.SPICY
9.TRUMAN feat.RYO-Z, ILMARI, FUMIYA（RIP SLYME）
10.スケベなだけで金がない（PARKGOLF REMIX）
11.フレームアウト
＜礼賛 ONEMAN TOUR 2025 「NICE BUDDY」＞
3月3日（月） 兵庫 神戸Habor Studio
3月4日（火） 京都 磔磔
3月7日（金） 北海道 PENNY LANE 24
3月8日（土） 北海道 小樽GOLDSTONE
3月13日（木） 香川 高松MONSTER
3月16日（日） 大阪 なんばHatch
3月21日（金） 石川 EIGHT HALL
3月23日（日） 宮城 Rensa
3月25日（火） 愛知 DIAMOND HALL
3月27日（木） 福岡 DRUM LOGOS
3月28日（金） 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM
3月30日（日） 東京 Zepp Haneda（TOKYO）
◆礼賛Instagram