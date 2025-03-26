Mrs. GREEN APPLEアニバーサリーベストアルバム『10』のコンセプトフォト公開

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■コンセプトフォトは、10年前にリリースしたメジャーデビューミニアルバム『Variety』のアーティスト写真の佇まいや色彩感を想起させるものに！

Mrs. GREEN APPLEが、7月8日にリリースするアニバーサリーベストアルバム『10』のコンセプトフォトを公開した。

10年前にリリースしたメジャーデビューミニアルバム『Variety』のアーティスト写真の佇まいや色彩感を想起させる、カラフルな色使いで彩られたものとなっている。

アニバーサリーベストアルバム『10』には、「ニュー・マイ・ノーマル」「ダンスホール」「Soranji」「ケセラセラ」「ライラック」「ダーリン」を含む全19曲を収録。その他、詳細は特設サイトで。

リリース情報

2025.07.08 ON SALE
ALBUM『10』

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Blu-ray＆DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』

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『10 ＆ “Harmony” COMPLETE BOX』
※CD+Blu-ray+GOODS / CD+DVD+GOODS

『10』特設サイト
https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/10/

『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』 特設サイト
https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/harmony/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://mrsgreenapple.com/