Mrs. GREEN APPLEアニバーサリーベストアルバム『10』のコンセプトフォト公開
■コンセプトフォトは、10年前にリリースしたメジャーデビューミニアルバム『Variety』のアーティスト写真の佇まいや色彩感を想起させるものに！
Mrs. GREEN APPLEが、7月8日にリリースするアニバーサリーベストアルバム『10』のコンセプトフォトを公開した。
10年前にリリースしたメジャーデビューミニアルバム『Variety』のアーティスト写真の佇まいや色彩感を想起させる、カラフルな色使いで彩られたものとなっている。
アニバーサリーベストアルバム『10』には、「ニュー・マイ・ノーマル」「ダンスホール」「Soranji」「ケセラセラ」「ライラック」「ダーリン」を含む全19曲を収録。その他、詳細は特設サイトで。
リリース情報
2025.07.08 ON SALE
ALBUM『10』
2025.07.08 ON SALE
Blu-ray＆DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』
2025.07.08 ON SALE
『10 ＆ “Harmony” COMPLETE BOX』
※CD+Blu-ray+GOODS / CD+DVD+GOODS
『10』特設サイト
https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/10/
『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』 特設サイト
https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/harmony/
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://mrsgreenapple.com/