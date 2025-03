WANDSが本日3月26日、通算8枚目のオリジナルアルバム『TIME STEW』をリリースした。タイトルの『TIME STEW』(タイムステュー)は、“時間をかけてじっくり煮込み、新旧を溶け合わせた新たな味わい”を意味するもの。1991年のデビューから時を経て熟成されたWANDSサウンドを象徴する全6曲は、歴代最長活動期間となる5年を迎えたことに加え、ボーカリストとしても上原大史が活動最長となったWANDS第5期の今を気負いなく表現したものだ。

■8thオリジナルアルバム『TIME STEW』

2025年3月26日(水)発売

※CDミニアルバム

【初回限定盤A [CD+LIVE Blu-ray]】

GZCD-5017 6,930円(税込)/6,300円(税抜)

【初回限定盤B [CD+LIVE CD]】

GZCD-5018 4,950円(税込)/4,500円(税抜)

【通常盤 [CD]】

GZCD-5019 2,530円(税込)/2,300円(税抜)





▲初回限定盤A ▲初回限定盤A



▲初回限定盤B ▲初回限定盤B



▲通常盤 ▲通常盤

▼CD収録曲 ※全形態共通

01. 大胆

作詞:上原大史 作/編曲:柴崎浩

※TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン vs. 怪盗キッド』テーマソング

02. 天使になんてなれなかった [WANDS第5期ver.]

作詞:上杉昇 作/編曲:柴崎浩

03. Shooting star

作詞:上原大史 作/編曲:柴崎浩

※読売テレビ・日本テレビ系全国ネット『名探偵コナン』エンディングテーマ

04. WE ALL NEED LOVE

作詞:上原大史 作/編曲:柴崎浩

05. FLOWER [WANDS第5期ver.]

作詞:上杉昇 作/編曲:柴崎浩

06. リフレイン

作詞:上原大史 作/編曲:柴崎浩



▼初回限定盤A 特典LIVE Blu-ray

■LIVE at<Japan Anison&Rock Festival 2024>

※音楽フェスでのライブアクトを全曲完全収録

01. 錆びついたマシンガンで今を撃ち抜こう [WANDS第5期ver.]

02. We Will Never Give Up

03. 明日もし君が壊れても[WANDS第5期ver.]

04. 時の扉 [WANDS第5期ver.]

05. Secret Night 〜 It's My Treat 〜[WANDS第5期ver.]

06. 愛を語るより口づけをかわそう[WANDS第5期ver.]

07. RAISE INSIGHT

08. 愛を叫びたい

09. 真っ赤なLip

10. 大胆

11. 世界が終るまでは…[WANDS第5期ver.]



▼初回限定盤B 特典LIVE CD

■LIVE at<WANDER-LAND NEO「FANDS」MEETING 2023>

※FC限定ライブの超貴重音源を全曲収録

01. 恋せよ乙女

02. Just a Lonely Boy[WANDS第5期ver.]

03. 星のない空の下で

04. アイリメンバー U

05. DON’T TRY SO HARD

06. 明日もし君が壊れても[WANDS第5期ver.]

07. 空へ向かう木のように

08. 抱き寄せ 高まる 君の体温と共に

09. 世界中の誰よりきっと[WANDS第5期ver.]

10. WONDER STORY









■<WANDS Live Tour 2025 〜TIME STEW〜>

4月18日(金) 宮城・仙台サンプラザホール

open18:00 / start19:00

(問)GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info

4月22日(火) 北海道・カナモトホール(札幌市民ホール)

open18:00 / start19:00

(問)WESS info@wess.co.jp

4月25日(金) 新潟・新潟県民会館 大ホール

open18:00 / start19:00

(問)FOB新潟 025-229-5000

4月30日(水) 香川・レクザムホール(香川県県民ホール) 大ホール

open18:00 / start19:00

(問)DUKE高松 087-822-2520

5月02日(金) 福岡・福岡サンパレス

open18:00 / start19:00

(問)キョードー西日本 0570-09-2424

5月16日(金) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

open18:00 / start19:00

(問)サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

5月19日(月) 大阪・グランキューブ大阪(大阪国際会議場)メインホール

open18:00 / start19:00

(問)サウンドクリエーター 06-6357-4400

5月21日(水) 広島・広島上野学園ホール

open18:00 / start19:00

(問)キャンディープロモーション 082-249-8334

5月30日(金) 東京・東京ガーデンシアター

open18:00 / start19:00

(問)H.I.P. 03-3475-9999

▼チケット

全席指定 8,500円(税込)

※3歳以下入場不可/4歳以上はチケットが必要

一般発売:2025年2月15日(土)10:00〜

TVアニメ『名探偵コナン』エンディングテーマにして最新シングル「Shooting star」、TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン vs. 怪盗キッド』主題歌「大胆」、ライブでのセルフカバー披露後、第5期ver.リリースが熱望されていた「天使になんてなれなかった」「FLOWER」ほか、「WE ALL NEED LOVE」「リフレイン」といった未発表新曲2曲を収録した『TIME STEW』は、新曲とセルフカバーが見事に溶け合った仕上がりだ。また、WANDSはこのアルバムを掲げて2025年4月よりキャリア最大規模の全国ツアー<WANDS Live Tour 2025 〜TIME STEW〜>を開催することも決定している。バンドとしての状態の良さがそこかしこにうかがい知れる8thアルバム『TIME STEW』のサウンド&ヴィジョンについて、上原大史(Vo)と柴崎浩(G)にじっくり訊いたロングインタビューをお届けしたい。◆ ◆ ◆──『TIME STEW』はWANDS第5期の新曲と過去曲のセルフカバーを織り交ぜたアルバムとして仕上がりました。柴崎:前アルバム『Version 5.0』(2023年8月)は、我々の新境地を提示しようという思いが強かったんです。それをやり切ったことで、現在のWANDSの魅力を詰め込んだ作品を作るということは、もう意識せずともできるというか、板についてきたと感じて。──第5期らしさみたいなものが既に出来上がっていると。柴崎:はい。そういう感覚があって、昔の曲を今のWANDSで再構築して提示するのもアリだなと思うようになったんですね。そんなことを考えながら今回のアルバム制作に入って、過去曲の第5期ver.も含めた収録曲が折り重なっていった段階で、“STEW=煮込む”という言葉を思いついて。──そしてアルバムタイトルが、“時間をかけてじっくり煮込み、新旧を溶け合わせた新たな味わいを表現したもの”という意味を込めた『TIME STEW』というタイトルになったわけですね。アルバム資料によると、“1991年のデビューから時を経て熟成されたWANDSサウンドを象徴している”とあります。上原:本当に自然な流れでしたね。なにかを狙うというようなこともなく、今の自分たちが良いと思えるものを揃えていったのが、今回のアルバムです。前のアルバムの時は“これが今のWANDSだ”という抗いみたいな気持ちが少なからずあったと思う。だけど、今回はすごくフラットな感覚で作りました。──過去曲の再構築Ver.も収録されていますが、WANDSという大きな看板に頼っている雰囲気はなく、最新WANDSの魅力を堪能できるアルバムに仕上がっています。では、『TIME STEW』の収録曲について話しましょう。1曲目の「大胆」はシングルリリース時(2024年2月)のBARKSインタビューで深くお訊きしましたので、2曲目の「天使になんてなれなかった [WANDS第5期ver.]」から。柴崎:第5期ver.にリアレンジするにあたって、“こうすればいい”というのが瞬間的に見えた曲だったし、第5期のライブのときにメドレー形式で演奏したことがあったんですけど、評判がよかったんです。──瞬間的に見えたという再構築法とは?柴崎:音符上のアレンジは、第2期ver.とそれほど変わっているところはないんですけど、全体の音像をもう少しはっきりさせたいというのがあったんです。音のバランスだったりの話ですね。第2期のオリジナル曲は歌とドラムのレベルがすごく大きくて、ギターとベースが後ろのほうに引っ込んでいる感じだった。各演奏のパフォーマンスがしっかりと聴こえないなと思っていたので、そこを改善したいという思いが強かったんです。上原:すごくカッコいい曲ですよね。めちゃくちゃ好きな曲ですし、気持ちよく歌わせていただきました。“俺が歌うとこうなるよ”ということが自分なりに表現できたかなと思います。──歌の仕上がりが上原さんの中で見えていて、そこに向かって迷うことなく歌われたような印象を受けました。上原:いや、見えていたということはなくて。逆になにも見ていなかったというか、本当に本能のままに歌うという感じでした。僕が第5期ver.としてセルフカバーするときは、なにかをイメージするというより、なにも考えずにとりあえず歌ってみるんです。なんなら改めて原曲も聴くということもせず、つるっと歌ってみる。そこから、原曲からあまりにも外れ過ぎている部分を修正していくという感じですね。原曲を聴き込んでしまうと、無意識に寄せてしまうじゃないですか。柴崎:それはね、今回感じた。たとえば、“メロディを確認するために一度Aメロをしっかり聴いて”みたいなことをすると、いいパフォーマンスを録り損ねることがあるんです。上原はそれを避けるために、まずざっくりとしたイメージで歌ってみて、そこから自分でいいところを拾う、みたいなやり方をしているのかなという印象がある。だから、ボーカルレコーディングのとき、ちょいちょいメロディを間違っていたりするんです(笑)。上原:ははは。すみません。柴崎:いやいや。ここはオリジナルと同じメロディにしたほうがいいと思うときは直してもらうけど、ガチガチに忠実に歌ってほしいということはないから。今のやり方でいいと思う。上原:ありがとうございます。ということもあって、それこそ「天使になんてなれなかった [WANDS第5期ver.]」のサビ終わりのロングトーンとかは、オリジナルとは全然違うんです。オリジナルを聴いてしまうと、たぶんそっちに寄ってしまうので、“俺ならこう歌う”という感じで。ただ、一時期ライブで自分の色を出し過ぎていたので、最近はちょうどいいところに落とし込むようにしているんです。前回のライブとか自分でも“大丈夫か?”と思うくらいオリジナリティーを発揮してしまったので、さすがにこれは怒られると思って(笑)。柴崎:ははは。そういうところがあってもいいと思うけど。──その辺りの絶妙なさじ加減も本作のセルフカバーの大きな魅力になっています。魅力といえば、「天使になんてなれなかった [WANDS第5期ver.]」は、コンガのリズムもいい味を出していますね。柴崎:コンガを入れるかは少し悩みました。僕が聴いてきたロックバンドにはパーカッションが入っているようなものが結構あったけど、最近そういう曲ってあまりないですよね。だから、どうなのかな?と思って。ミックスエンジニアにコンガを入れることを相談したら、「懐かしさが出ちゃうかもね」っていう意見だったので、最初は聴こえるか聴こえないかくらいにしていたんです。だけど、もう少し聴こえてもいいかなと思って、今のバランスにしたんですけど。上原:僕は古いとは思わなかったですけどね。──そうですよね。一周回ってみたいなことかもしれませんが、むしろ新しさを感じました。この曲はテイスティーなギターソロも聴きどころです。柴崎:ギターソロはオリジナルに近いですね。オリジナルには途中に速弾きがあるんですけど、同じ速弾きでも今はちょっと違うやり方で弾きたかったので違うものにしたり、今の自分ならこういうニュアンスだなというフレーズを弾いたり。だから、台本は一緒だけどパフォーマンスが少し違うという感覚です。上原:うまい表現ですね。──フュージョンが香るギターソロというところがポイントです。柴崎:そうなんですよ。“当時からフュージョンっぽいソロを弾いていたんだな”って自分でも思いました(笑)。モードスケールとかフュージョン的なスケールを活かしたわけではなくて。僕は若い頃から、メロディーを弾くときもハーモニーを出すみたいなことがわりと好きだったんですね。20代の頃に弾いたソロとかを今改めて聴くと、そういうことを思い出しますね。──スケールに頼らないということは、このコードに対してこういう音を鳴らしたいというアプローチが、結果的にフュージョンっぽい響きだったということですね?柴崎:そうですね。上原:当時からこういうソロを弾いていたというのは凄い。抜きん出過ぎていますよね(笑)。──同感です。では、3曲目の「Shooting star」ですが、2025年1月22日にリリースされたシングルであると同時に、TVアニメ『名探偵コナン』のエンディングテーマでもあります。なにかテーマ設定みたいなものはありましたか?柴崎:今回は「大胆」(TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン vs. 怪盗キッド』テーマソング)のときとは違って、『名探偵コナン』サイドからのオーダーは特になかったんです。──WANDSは『名探偵コナン』テーマ曲を何度も担当していますし、すでに信頼関係があるということでしょうね。柴崎:お任せだったというか、こちらが用意した候補曲の中から『名探偵コナン』に合う曲を選んで採用していただいたという形でした。実は、「Shooting star」は遥か昔に書いた曲なんですよ。ストックしている曲を聴き返したときに、“今やったら、すごくいいかも”って引っ掛かった曲なんですね。上原が歌ったら合いそうだなという感触もあったし。原曲を作った時期は第5期始動以前だったんですけど、今回あえて形にすることにしました。──WANDSらしいスタイリッシュさやロマンチックさもありつつ、イントロにインテリジェンスな雰囲気も漂うという独自の魅力を持ったナンバーです。柴崎:イントロはもう少し短くしようかなという考えもあったんですけどね。ライブを想像したとき、ある程度の長さがあったほうがいいなと思って、結局もともとのデモのサイズに落ち着きました。なので、最近の巷の曲に比べると、イントロはちょっと長い(笑)。──ちょうどいいと言いますか、これくらいほしいなという印象です。柴崎:僕もそう思ってます(笑)。上原:僕もちょうどいいと思いますよ。◆インタビュー【2】へ──「Shooting star」は歌詞に関するテーマ指定もなかったということですよね。上原:そうですね。要望はなかったので、アニメのことは意識せずに歌詞を書きました。その歌詞自体も、なにかを狙ったということはなく、デモを聴いたときにフワッと浮かんだ歌詞のイメージがあって。そこから今の自分の気持ちだったり、伝えたいことを膨らませていった結果ですね。──嘆いたり悲しんだりするよりも、大切なものを愛したいという前向きな思いを歌っているようです。上原:タイトルの「Shooting star」というのは人生を表しているんです。一瞬で過ぎ去ってしまう人生を、どういう考え方で生きていくべきなんだろう、ということがテーマになっています。──直訳すると“流星”ですが、そういう意図があったんですね。上原:この曲にはいろんな含みがあって、人との繋がりも書いていますが、あくまで一人の話というか。それぞれの人生一つ一つの話というか。“あなたとならば美しい”というワードもあるけど、主軸はそこではないんです。人生って、自分の思いどおりに生きていける人なんかいないわけで、なかなか思うようにいかないことが常なわけですよ。そんな中で、どう生きていくのか。だから、最初は自分自身に言い聞かせるように作詞する、みたいなところがありましたね。今までを振り返ったり、今を見つめて、自分を励ますという。もともとはそういうところから始まって、最終的にはいろいろな人に向けたメッセージとして仕上げました。──パンデミックや震災、戦争など生死を考える状況が続いてますので、“今をどう生きるか?”という問いは誰もが少なからず意識することでしょうし、幅広いリスナーに響く歌詞になっていると思います。ギターについてはいかがでしたか?柴崎:「Shooting star」のギターはピッキングが難しいところがありまして。間奏部分の3連リフなんですけど、オルタネイトピッキングで弾くのがちょっと難しかったんです(笑)。あと、間奏部分はリフ→単音ソロ→リフという展開になっていて、それがいい感じに仕上げることができたなと。──単音ソロの後にリフが挟まることで、その後に出てくる3連フレーズのハーモニーの華やかさが一層際立っているようです。柴崎:そのハーモニー部分は、どんなソロにしようかなと考えながら、まず1本目を弾いたんですけど、“途中の3連のところをハモったらいいかも”と思ったんですよね。ハーモニーを入れたてみたらQUEENみたいになって、“すげぇいい!”って採用しました。──そのハーモニーの華やかさが歌詞にフィットしていると思います。柴崎:光が射して救いが見える感じになっていますよね。でも、歌詞とフィットしたのは偶然です(笑)。偶然が多いんですよ、WANDSは。──バンドの状態がいいことがわかります。続く4曲目の「WE ALL NEED LOVE」は温かみや煌びやかさを纏ったスローチューンです。柴崎:この曲は、自分の中にゴスペル風味があって、テンポ感とドラムのパターンが浮かんできたんです。なんていうか…そのデカい感じが第一歩でしたね。そこから形にしたんですけど、サウンドとメロディーしかない状態って、その曲の具体性がまだないじゃないですか、メッセージが乗ってないから。そこに歌詞のテーマが乗っかって、楽曲の在り方がさらに明確になって、愛おしさが倍増しました。上原:デモを聴いてみんなで歌うような印象を受けたので、そういうものにしたいと思って書いた歌詞ですね。テーマとしては、愛。今の世の中には愛が足りないって感じるんです。SNSとかネットを見ると騙し合いや誹謗中傷、批判だったりが渦を巻いてる。現代に限らず、どんな時代も苦しさや辛さ、お金がなくてひもじいとか、いろいろな苦労があるわけですけど、そこに愛があれば晴れやかな気持ちになると思うんです。僕は最近、“幸せとはなんなのか?”って考えることが多いんですけど、金があれば幸せになれるかといったら、そんなこともない。自分たちが必要としているものとはなんだろうと考えた時に、やっぱり愛なんですよ。世の中に愛が足りないと思ったんです。柴崎:本当にそうだね。上原:一口に愛といっても、いろいろな愛があって。ただ単に恋愛の話をしているわけじゃない。我が子への愛だったり、家族愛だったり、友達への愛情だったり、他人に対する気遣いだったり。そういったこと全てが愛だと思っていて。人は愛があるだけで満たされた気持ちになるし、がんばれたりする。たとえ絶望的な状況だったとしても、愛さえあれば見える景色が全く変わってくる。最近はそういうことをすごく考えていて、歌詞にしたものが「WE ALL NEED LOVE」です。──そういう歌詞をみんなで一緒に歌えるライブも楽しみです。サウンドやプレイについてはいかがでしょう?柴崎:僕はDef Leppardが好きなんですけど、「WE ALL NEED LOVE」にはDef Leppardテイストのギターサウンドが合うんじゃないかなと思って、クリーントーンと歪んだ音をアンサンブルさせる形で構築しています。クリーントーンと歪んだ音で別々のフレーズをプレイするのではなく、基本的にユニゾン。アレンジの初期段階では、それぞれ別々のプレイだったんですけど変えたり。サビも最初はピアノやシンセを鳴らしていたんですが、ギターの在り方を変えることによって、その必要性を感じなくなったのでカットしました。──ギターサウンドといえば、「WE ALL NEED LOVE」は甘くて太いソロトーンも絶妙です。ギターソロはファズを使われたのでしょうか?柴崎:いや、ファズではないですね。モデリングアンプのFractal Audio Systems Axe-Fxで、僕がソロを弾く時に好きで使っているアンプモデルにファズ味があるんですよ。──なるほど。柴崎:この曲のギターソロは、途中でボーカルのフェイクが被さるじゃないですか。それが入ったことによって、入口のフレーズだけちょっと変えたんです。最初は休符を待ってから弾き始めていたんですけど、それだとしっくりこなくて。ボーカルのフェイクを変えるか、ギターソロの入口を変えるかとなったときに、小節頭からソロを弾いたらちょうどいいかもと思って、弾いてみたらいい感じになりました。上原:僕のフェイクを活かしてくれてありがとうございます(笑)。伸びやかに歌わせていただきましたね、すごく。──この曲に限ったことではありませんが、温かみがありつつ力強さや男の色気なども感じさせる上原さんのボーカルは本当に魅力的です。上原:この曲に関しては、上原大史を存分に体現したというか。最近は自分で上原大史というボーカリストがわかってきた感じがあるので。──アウトロのボーカルとギターのかけ合いや、「FLOWER [WANDS第5期ver.]」のギターとボーカルでさらに熱くなっていくアウトロなどは、二人が並び立っている感がさらに増しているように感じられます。5曲目の「FLOWER [WANDS第5期ver.]」は、尖りと暗さを感じさせながら高揚感もあるという独自のテイストが印象的です。柴崎:2年連続でツアーのセットリストに入れている曲なんですけど、上原がめちゃくちゃカッコよく歌うなって思ってまして。ファンの方々からの反応もいいし、ぜひ音源化してくださいという声が多かったので、今回収録しました。──「天使になんてなれなかった [WANDS第5期ver.]」と「FLOWER [WANDS第5期ver.]」は古びた感じが皆無で、2020年代にフィットする音楽に仕上がっています。WANDSの楽曲は時代を超越する普遍的な魅力を備えていることを実感しました。柴崎:時を超えると言っていただきましたが、僕自身、思ったよりも意外とアリな感じになっているかなと思います。ただ、この曲のイントロのギターはちょっと苦労したんですよ。というのも、現在の機材では説得力のある音にならなかったんですよね。それで当時使っていたイーブンタイドのH3000 Harmonizerというラック式エフェクターを引っ張り出して弾いたら、これだ!っていう音になったという(笑)。──H3000とは懐かしい。イントロのギターが鳴った瞬間に世界観が生まれています。柴崎:強烈な音色ですよね。ツアー時は別の音色で演奏していたんですけど、いざレコーディングして作品として残すとなったときに、“ちょっと弱いな。これと違う音だと「FLOWER」が始まった感じがしない”と思いましたから。上原:今後のライブではどうするんですか?柴崎:セットリストに「FLOWER」が入っているときは、H3000を持っていくよね。この1曲のために機材を増やすという(笑)。──さすがです(笑)。柴崎:ギターソロも、今だったらこう変えたいなというところを変化させたくらいで、基本的なフレージングは変えていません。エンディングソロはちょっと変えたかな。◆インタビュー【3】へ◆インタビュー【1】へ戻る──「FLOWER [WANDS第5期ver.]」のボーカルは、「天使になんてなれなかった [WANDS第5期ver.]」同様、俺ならこう歌うという感じで?上原:そうですね。この曲の歌は……歌詞が病んでいるんですよね。作詞者である上杉さんの心境をどれだけ汲むのかということは考えましたけど、もちろんご本人にしか分からない部分もある。僕があれこれ考えることではないかもしれないので、ある程度汲みつつも、それはそれとして、カッコよく歌おうと。何回もライブで演奏している曲なので、そのまま音源に落とし込んだという印象です。──なるほど。上原:悩んだのはサビの英語の発音ですね。“My Heart”とか“I Hate My”の部分を日本語英語的にカタカナっぽく発音するのか、それともネイティヴな発音にするのかという。オリジナルは、わりと日本語英語に近い感じで歌っているんですよ。いろいろ考えて、最終的には間を取ったんですけど。──正解だと思います。英語の歌い方の選択肢を持っていることも強みといえますね。そして、アルバムを締め括るのは抒情的なバラードの「リフレイン」。柴崎:去年前半に作った曲ですね。バラードを改めて書こう、というのがスタートだったんです。だけど意外と難しくて、しばらく第一歩が踏み出せない感じだった中で、Aメロのメロディーを思いついて。それから少し経った頃に“ロックバンド然としたバラード”という方向性かなという感覚になって作っていった曲ですね。──その方向性を共有しつつ作詞を行なったんですか?上原:曲に対してエモーショナルな感じというイメージを持ちつつ、歌詞はシンプルなラブソングに仕上げました。僕は恋愛の歌詞をあまり書かない……というか、これまで全然書かなかったんです(笑)。──そうだったんですね。恥ずかしいとか?上原:抵抗があるんですよ、恋愛の歌詞って。“中学生が一番最初に書くやつじゃん。いい歳した大人がさぁ”みたいな感じがして(笑)。ところが、自分が恋愛の曲を聴いたときに心に響かないかというと、響くときは響く。結局必要なんですよね。自分も書かなきゃいけないという気持ちがあったし、この曲には恋愛の歌詞がすごくハマるなと思って、失恋の歌にしました。──美しい翳りを湛えた仕上がりです。ギターはいかがでしたか?柴崎:白玉とかアルペジオの質感がサウンド全体の印象を大きく左右するということを意識してサウンドメイクしましたね。それとこの曲は、ギターソロがめっちゃ長いんですよ。計ってみたら45秒くらいあったという(笑)。──4分40秒のうち、ギターソロが45秒とは確かに長いかもしれません(笑)。柴崎:ですよね(笑)。ギターソロの入口はタイトルとリンクさせてリフレインフレーズにして、そこからエモーショナルに弾いて、その後のハーモニーでまた別の展開があってというふうに、わりと展開を構築したソロを弾けたかなと思います。──そうなんですよね。45秒という長さは全く感じませんでした。あと、この曲の2番でビュロビュロと鳴っているシンセのような音は、ギターでしょうか?柴崎:そうです。オクターヴ上を足しつつ速いアルペジオを弾いているんですが、実はしっかり弾けてない(笑)。でも、ニュアンスとして良かったので、そのまま活かしました。上原:その部分ってワイルドな感じがカッコいいんですよね。──歌は先ほどおっしゃったようにエモーショナルです。上原:最初に“どういうふうに歌おうかな”と思って柴崎さんにイメージを聞いたら、意外なことに「ロックボーカリスト然としたものがほしい」と言われたんです。僕の中では“たしかにロックだけど、言うてもJ-POPの範囲内だろうな”くらいのイメージだったんですね。ところが、「AEROSMITHみたいな感じ」と言われて、「えっ!」って(笑)。なので、恋愛テーマのJ-POPを洋楽ハードロッカーが歌う、みたいなイメージでレコーディングしました。それはなかなか難題だったんですけど(笑)。──たしかに(笑)。柴崎さんの要望に応えたわけですね。上原:僕自身、ハードな方向に行くのは得意なんですよ。逆に抑えるほうが難しいくらいなので、ちょうどいいところに落とし込むことを意識しました。やり過ぎると違うというか、上原大史がそこまで行くことを求められてないだろうなと(笑)。柴崎:でも、ファンの方々もいずれ慣れていくかもしれないよ。結果、物足りなくなって“もっと行き切ってくれ!”って(笑)。レジェンドの往年の大ヒット曲って、タメとかタイム感が凄いことになってる場合もあるじゃない? 歌いすぎて(笑)。上原:ははははははは! WANDSも10年後のライブでは凄いことになっているかもしれない。命を削るようなシャウトをしてるかも(笑)。──「リフレイン」は10年後も色褪せないバラードですから、ぜひ演奏し続けていただきたいです。柴崎さんが使用した今回のギターレコーディング機材も教えていただけますか?柴崎:アンプは前回のライブ機材取材時と同じ、Fractal Audio Systems Axe-Fx IIIです。ギターも大体同じですね。NISHGAKI GUITARSのオリジナルモデル、Suhrのストラトタイプ、Suhrの24フレット仕様の10th Anniversary。24フレットのほうはドロップDにしているので、「Shooting star」で使いました。──さて、『TIME STEW』は現在のWANDSならではの魅力を堪能できるアルバムに仕上がりました。4月18日から始まる全国ツアー<WANDS Live Tour 2025 〜TIME STEW〜>も楽しみです。柴崎:<TIME STEW>ツアーは、今までの方向性をブラッシュアップさせつつ、第5期オリジナル曲と過去曲を変に意識せず、『TIME STEW』という言葉が表すように全楽曲が上手く溶け合うセットリストを組みたいと思っています。1990年代にWANDSが好きだった人もいれば、第5期しか知らない人もいるでしょうし、いろいろな世代の人が来てくれているのが現在のWANDSのライブだと思うんです。なので、昔の曲を聴いていい曲だなと第5期以降のファンの方々が思ってくれたり、逆にWANDS第5期もいいねと昔からのファンの方々が思ってくれたり、僕らと皆さんが一緒に溶け合えたらいいなと思っています。──WANDSとしては再始動から5年、歴代最長の活動期間となりました。上原:とはいえ、僕はまだ経験が少なくて、WANDS第5期らしいステージができるようになったのはここ最近のことで。前回ツアーくらいからやっと自分で納得できるステージができるようになったんです。まだまだ詰めないといけないところもあるので、前回ツアーで確立したものをもとに、より良いライブができるように頑張ります。取材・文◎村上孝之◆インタビュー【2】へ戻る◆インタビュー【1】へ戻る