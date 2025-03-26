『winderlust』



2025年3月26日発売初回盤［CD＋BD］PCCA.06373／4,840円（税込）通常盤［CD only］PCCA.06374／2,750円（税込）「winderlust」収録内容[Tracklist]※通常盤 / 初回盤 / 配信共通01. Zip It02. Run03. One more time04. Rookies05. FAKE IT06. Who’s the Liar07. Look at me08. Feel the beat09. Like a fam feat. 島袋寛子, 谷内伸也(Lead), KIMI(DA PUMP)10. Imagination[初回盤付属 Blu-ray Disc]01. Run (Live Music Video)02. Who’s the Liar (Music Video)03. Document of winderlust・特典Amazon：メガジャケセヴンネット：ミニスマホスタンドキーホルダー楽天ブックス：A4クリアポスタータワーレコード：スクールカレンダーカード（4〜9月）TypeAMPインドウ他上記以外の応援ショップ：スクールカレンダーカード（4〜9月）TypeB