w-inds.が16thアルバム『winderlust』とライブDVD/BD『w-inds. LIVE TOUR 2024 “Nostalgia”』を本日2025年3月26日にリリースした。『winderlust』は収録曲の全ての制作を橘慶太一人で行ったアルバムとなり、およそ2年ぶり、そして16枚目のアルバムに相応しいw-inds.を体感できるアルバムとなっている。

2025年3月26日発売初回盤[CD+BD]PCCA.06373/4,840円(税込)通常盤[CD only]PCCA.06374/2,750円(税込)「winderlust」収録内容[Tracklist]※通常盤 / 初回盤 / 配信共通01. Zip It02. Run03. One more time04. Rookies05. FAKE IT06. Who’s the Liar07. Look at me08. Feel the beat09. Like a fam feat. 島袋寛子, 谷内伸也(Lead), KIMI(DA PUMP)10. Imagination[初回盤付属 Blu-ray Disc]01. Run (Live Music Video)02. Who’s the Liar (Music Video)03. Document of winderlust・特典Amazon:メガジャケセヴンネット:ミニスマホスタンドキーホルダー楽天ブックス:A4クリアポスタータワーレコード:スクールカレンダーカード(4〜9月)TypeAMPインドウ他上記以外の応援ショップ:スクールカレンダーカード(4〜9月)TypeB

『w-inds. LIVE TOUR 2024 “Nostalgia”』



2025年3月26日発売【Blu-ray通常盤】PCXP.51140 / 7,700円(税込)【DVD通常盤】PCBP.54655 / 7,700円(税込)収録内容[Tracklist]01. Feel The Fate02. Endless Moment03. Paradox04. 四季05. Another Days06. SUPER LOVER ~I need you tonight~07. Because of you08. Baby Maybe09. Night Flight ~夜間飛行~10. Dedicated to you11. This Time ~願い~12. Deny13. Dance Bridge14. try your emotion15. 変わりゆく空16. Love is message17. キレイだ18. SOMEHOW19. Long Road20. Forever Memories21. New-age DreamsEN1. StripEN2. Beautiful Now+Special Interview of LIVE TOUR 2024 “Nostalgia”・特典Amazon:ブロマイド3枚セットセヴンネット:トート型エコバッグ楽天ブックス:マグネットシート(30×40mm)タワーレコード:スクールカレンダーカード(10〜3月)TypeAその他(MPインドウ):スクールカレンダーカード(10〜3月)TypeB