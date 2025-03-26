w-inds.、16thアルバム『winderlust』＆ライブDVD/BD『Nostalgia』発売
w-inds.が16thアルバム『winderlust』とライブDVD/BD『w-inds. LIVE TOUR 2024 “Nostalgia”』を本日2025年3月26日にリリースした。
『winderlust』は収録曲の全ての制作を橘慶太一人で行ったアルバムとなり、およそ2年ぶり、そして16枚目のアルバムに相応しいw-inds.を体感できるアルバムとなっている。
また『winderlust』収録曲「Who‘s the Liar」のFULL PERFORMANCE VIDEOも公開された。MVと同じくダンスチームGANMIをダンサーに迎えており、Sota(GANMI)が振付を担当。GANMIフルメンバーとw-inds.の高いダンス技術力を感じられる作品だ。
＜w-inds. LIVE TOUR 2025 “Rewind to winderlust”＞
2025年7月6日(日) 埼玉・戸田市文化会館大ホール
2025年7月16日(水) 東京・NHKホール
2025年7月21日(月・祝) 千葉・森のホール21 大ホール
2025年8月11日(月・祝) 大阪・フェスティバルホール
2025年8月17日(日) 東京・J:COMホール八王子
2025年8月22日(金) 福岡・福岡国際会議場 メインホール
2025年8月23日(土) 福岡・福岡国際会議場 メインホール
2025年8月31日(日) 宮城・トークネットホール仙台
2025年9月20日(土) Nittera日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
『winderlust』
初回盤［CD＋BD］PCCA.06373／4,840円（税込）
通常盤［CD only］PCCA.06374／2,750円（税込）
「winderlust」収録内容
[Tracklist]
※通常盤 / 初回盤 / 配信共通
01. Zip It
02. Run
03. One more time
04. Rookies
05. FAKE IT
06. Who’s the Liar
07. Look at me
08. Feel the beat
09. Like a fam feat. 島袋寛子, 谷内伸也(Lead), KIMI(DA PUMP)
10. Imagination
[初回盤付属 Blu-ray Disc]
01. Run (Live Music Video)
02. Who’s the Liar (Music Video)
03. Document of winderlust
・特典
Amazon：メガジャケ
セヴンネット：ミニスマホスタンドキーホルダー
楽天ブックス：A4クリアポスター
タワーレコード：スクールカレンダーカード（4〜9月）TypeA
MPインドウ他上記以外の応援ショップ：スクールカレンダーカード（4〜9月）TypeB
『w-inds. LIVE TOUR 2024 “Nostalgia”』
【Blu-ray通常盤】PCXP.51140 ／ 7,700円（税込）
【DVD通常盤】PCBP.54655 ／ 7,700円（税込）
収録内容
[Tracklist]
01. Feel The Fate
02. Endless Moment
03. Paradox
04. 四季
05. Another Days
06. SUPER LOVER ~I need you tonight~
07. Because of you
08. Baby Maybe
09. Night Flight ~夜間飛行~
10. Dedicated to you
11. This Time ~願い~
12. Deny
13. Dance Bridge
14. try your emotion
15. 変わりゆく空
16. Love is message
17. キレイだ
18. SOMEHOW
19. Long Road
20. Forever Memories
21. New-age Dreams
EN1. Strip
EN2. Beautiful Now
＋Special Interview of LIVE TOUR 2024 “Nostalgia”
・特典
Amazon：ブロマイド3枚セット
セヴンネット：トート型エコバッグ
楽天ブックス：マグネットシート（30×40mm）
タワーレコード：スクールカレンダーカード（10〜3月）TypeA
その他（MPインドウ）：スクールカレンダーカード（10〜3月）TypeB
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