4/3(木)放送スタート「トウキョウホリデイ」主題歌はW主演のガルフと瀧本美織が奇跡のコラボ!GULF&瀧本美織「It's go time!」そして、第1話場面写真も解禁!

テレ東では、2025年4月3日(木)から、木ドラ24「トウキョウホリデイ」 (毎週木曜深夜24時30分放送~)の放送が決定しています。本作は、仕事に追われ大切なものを見失いかけているタイの国⺠的俳優が、異国の地・日本でヒロインと出会い、恋に落ち、大切なものや本当の幸せを見つめ直していくオリジナルラブストーリーです。まさに不朽の名作「ローマの休日」が現代の日本に蘇ります!

インスタフォロワー500万人超えのタイ出身の俳優、ガルフ・カナーウットと、⻑年第一線で活躍を続ける実力派俳優・瀧本美織がW主演を務めることは既報の通りですが、この度アーティストとしてもそれぞれ活動の幅を広げるGULFと瀧本美織が初のタッグを組み、本作の主題歌を担当することが決定!楽曲タイトルは「It's go time!」。

日本語と英語はもちろん、ドラマの中で象徴的に登場する「マイペンライ(大丈夫)」というタイ語も歌詞の中で融合しながら、抱える現状への葛藤から一歩を踏み出すような、明るくポップなメロディーになっています。

順調なはずの人生、本当に幸せなのか?辛いことから逃げてもいいーー。

仕事に忙殺されるタイの人気俳優が自由を求めてたどりついた先はレトロな雰囲気漂う甘味処。

出された串団子に小さな幸せを見つけ、改めて人生を見つめ直す。

逃げることは必ずしも悪いことではない。“自由”とは、“幸せ”とは何か。

忙しい現代人に贈る、現代版「ローマの休日」にご期待ください。

≪コメント≫

■ GULF

<コメント>

ผมรู้สึกดีใจมากครับที่ไม่เพียงแต่ได้รับบทนำในละครเท่านั้น แต่ยังได้ร้องเพลงประกอบด้วย

พี่มิโอริร้องเพลงเก่งมาก รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อย

คิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่น่ารักมากและเข้ากับบรรยากาศของละครได้เป็นอย่างดี

หวังว่าหลาย ๆ คนจะได้ฟังเพลงนี้ไปพร้อมกับชมละครนะครับ!

―日本語訳―

ドラマの主演だけでなく、主題歌も歌えることになってとても嬉しいです!瀧本さんは歌がとてもお上手なので、ちょっと緊張しましたが、ドラマの雰囲気にぴったりな、とても可愛らしい曲になったと思います。ドラマとあわせて、沢山の人にこの楽曲を聴いていただきたいです!

<プロフィール>

ドラマ「Tharn Type」シリーズで大ブレークし、インスタフォロワー500万人超えのタイ出身の俳優。ドラマだけでなく、タイの人気ラッパー F.HEROとの楽曲『Why You So Serious (Feat. F.HERO)』(2021年)のリリース、主演映画『Bua Pun Fun Yub』(2022年) への出演など、ジャンルにとらわれず幅広く活動中。

■瀧本美織

<コメント>

ガルフさんと主題歌を歌わせていただくという貴重な機会をいただき、感謝しています。とにかく元気になれたり、ハッピーな気持ちになってもらえたらとても嬉しいです。私も歌いながらこの曲にパワーをもらいました!二人のハーモニーをドラマと合わせて楽しんでいただけたら幸せです。

<プロフィール>

映画『彼岸島』で俳優デビューして以来、朝の連続テレビ小説「てっぱん」(NHK)、ドラマ「美男ですね」(TBS)、「GTO」(フジテレビ)、声優としてスタジオジブリ作品映画『風立ちぬ』のヒロイン・里見菜穂子役、そして配信を中心に話題となったドラマ「財閥復讐~兄嫁になった元嫁へ~」(テレ東)で魅力的なシタ妻を好演し視聴者を魅了し続けている実力派俳優。また昨年8月にオリジナル楽曲「あなたで」を発表し、初のビルボードライブを行うなどアーティストとしても幅広く活躍中。

◆4月3日(木)放送 第1話場面写真解禁

©︎「トウキョウホリデイ」製作委員会 ©︎「トウキョウホリデイ」製作委員会 ©︎「トウキョウホリデイ」製作委員会 ©︎「トウキョウホリデイ」製作委員会 ©︎「トウキョウホリデイ」製作委員会 ©︎「トウキョウホリデイ」製作委員会

≪第1話あらすじ≫

主演映画のキャラバンで来日したタイの国⺠的俳優アティット(ガルフ)。“微笑みの王子”の愛称で愛される彼は、 仕事に忙殺され、こっそり滞在先のホテルを抜け出してしまう。周りを気にせず自由に過ごせる喜びを噛み締めるアティット。そんな時、路地にポツンと佇む甘味処「とき和」を見つける。留学という夢を諦め、父が経営する甘味処で店番をしていた石田桜子(瀧本美織)。運命の出会いで、2人の止まった時間が動き出す...!

≪番組概要≫

【タイトル】木ドラ 24「トウキョウホリデイ」

【放送局/放送日時】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

4月3日(木) スタート 毎週木曜深夜24時30分~25時00分

BSテレ東

4月6日(日)スタート 毎週日曜深夜24時00分~24時30分

▶U-NEXT:https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr 広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信 ▶テレ東HP:https://video.tv-tokyo.co.jp/ ▶TVer:https://tver.jp/series/srw8k7fm6o ▶Lemino:https://lemino.docomo.ne.jp/ 【配信(国内)】各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて順次見放題配信

配信日時:テレ東放送終了 30 分後に配信開始予定 日本時間 深夜 1:30~(タイ時間 夜 11:30~) 【配信(タイ)】配信局:MONOMAX

【出演】ガルフ・カナーウット 瀧本美織

葉山奨之 岡本夏美 パオロ 猪塚健太 / 村川絵梨 諏訪太朗 / 風間杜夫

【脚本】上村奈帆 倉地雄大 富安美尋 村上らつ子 春陽漁介 松下沙彩

【監督】上村奈帆 柴田啓佑 ⻑谷川卓也

【主題歌】GULFKANAWUT&瀧本美織「It's go time!」

【挿入歌】澤村光彩「カナリア」

【プロデューサー】倉地雄大(テレビ東京) 中村晋野(テレビ東京) 奥野邦洋(OLM)

【特別協力】ぴあ

【制作】テレビ東京 OLM

【製作著作】「トウキョウホリデイ」製作委員会

【公式 HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/tokyoholiday/

【公式X】@tokyoholiday_tx https://x.com/tokyoholiday_tx

【公式インスタグラム】@tokyoholiday_tx https://www.instagram.com/tokyoholiday_tx

【公式TikTok】@tokyoholiday_tx https://www.tiktok.com/@tokyoholiday_tx