ºÊ¤ò¾¤»È¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤¦É×¡ª¡©¤À¤¬¿ôÇ¯¸å¡Ä¡Ö¤µ¤Ã¤µ¤È¤ªÁ°¤¬¤ä¤ì¡ª¡×¥¥ì¤¿ºÊ¤ÎÈ¿·â¤ËÉ×¤Ï¹²¤Æ¤Æ¡Ä¡ÚÉ×ÉØ±ßËþ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
É×ÉØ´Ö¤Ç¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¤È¤¤ËµµÎö¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢É×ÉØ´Ö¤Çµ¯¤¤¬¤Á¤ÊÉÔËþ¤È¡¢±ß³ê¤Ê´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁê¸ß¤ÎÍý²ò¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¡Û
É×¤«¤é¤Î²È»ö¤äÎÁÍý¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ¸¶ç¤Ë¤Ï¡¢Èà¤Ê¤ê¤ÎÉÔËþ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉéÃ´¤òÍý²ò¤·¡¢¶¦¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¦¤³¤È¤¬É×ÉØ¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÆüº¢¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¤Ë¡Û
Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤Î¾®¤µ¤ÊÅØÎÏ¤ò¸«¤¹¤´¤µ¤º¡¢Áê¼ê¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
°ì¸«Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë²È»ö¤äÎÁÍý¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢´Ø·¸¤òÎÉ¹¥¤ËÊÝ¤Ä¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ª¸ß¤¤¤Î¼«Âº¿´¤òÂçÀÚ¤Ë¡Û
Áê¼ê¤ÎÅØÎÏ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤Ï¡¢Áê¼ê¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ´Ø·¸¤ò°²½¤µ¤»¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¸ß¤¤¤ÎÂº¸·¤òÂº½Å¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬¡¢·òÁ´¤Ê´Ø·¸°Ý»ý¤Ë¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¡ÚÉ×¤ÎÉÔËþ¤«¤é³Ø¤Ö¡Û
¡ÖÉ×¤Ï¤À¤é¤±ÊÊ¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤ò¾¤»È¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ï¥´¥í¥´¥í¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¿ôÇ¯¤¿¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤Ç¸Â³¦¤ËÃ£¤·¡¢»ä¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤µ¤È¤ªÁ°¤¬¤ä¤ì¡ª¡×¤È¥¥ì¤ë¤È¡¢É×¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¹²¤Æ¤À¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê½÷À¡Ë
¸ß¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢¾®¤µ¤ÊÉÔËþ¤äÉÔ°Â¤òÁÇÁá¤¯¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤òÂº½Å¤·¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î´Ø·¸¤Ï¤è¤êË¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢É×ÉØ´Ö¤Çµ¯¤¤¬¤Á¤ÊÉÔËþ¤È¡¢±ß³ê¤Ê´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁê¸ß¤ÎÍý²ò¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¡Û
É×¤«¤é¤Î²È»ö¤äÎÁÍý¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ¸¶ç¤Ë¤Ï¡¢Èà¤Ê¤ê¤ÎÉÔËþ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉéÃ´¤òÍý²ò¤·¡¢¶¦¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¦¤³¤È¤¬É×ÉØ¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÆüº¢¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¤Ë¡Û
Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤Î¾®¤µ¤ÊÅØÎÏ¤ò¸«¤¹¤´¤µ¤º¡¢Áê¼ê¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
°ì¸«Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë²È»ö¤äÎÁÍý¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢´Ø·¸¤òÎÉ¹¥¤ËÊÝ¤Ä¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤ÎÅØÎÏ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤Ï¡¢Áê¼ê¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ´Ø·¸¤ò°²½¤µ¤»¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¸ß¤¤¤ÎÂº¸·¤òÂº½Å¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬¡¢·òÁ´¤Ê´Ø·¸°Ý»ý¤Ë¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¡ÚÉ×¤ÎÉÔËþ¤«¤é³Ø¤Ö¡Û
¡ÖÉ×¤Ï¤À¤é¤±ÊÊ¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤ò¾¤»È¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ï¥´¥í¥´¥í¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¿ôÇ¯¤¿¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤Ç¸Â³¦¤ËÃ£¤·¡¢»ä¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤µ¤È¤ªÁ°¤¬¤ä¤ì¡ª¡×¤È¥¥ì¤ë¤È¡¢É×¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¹²¤Æ¤À¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê½÷À¡Ë
¸ß¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢¾®¤µ¤ÊÉÔËþ¤äÉÔ°Â¤òÁÇÁá¤¯¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤òÂº½Å¤·¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î´Ø·¸¤Ï¤è¤êË¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë