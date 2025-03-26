ÅìËÌ¿·´´Àþ¡¢±¿Å¾¤òÁ´ÌÌºÆ³«¡¡»³·Á¡¦½©ÅÄ¿·´´Àþ¤Î°ìÉô¶è´Ö¤â
¶¯É÷¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢26Æü¸áÁ°¤«¤éÅìËÌ¿·´´Àþ¤ä»³·Á¡¦½©ÅÄ¿·´´Àþ¤Î°ìÉô¶è´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´ÌÌ¤Ç±¿Å¾¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
JRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶¯É÷¤Î±Æ¶Á¤Ç¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¤«¤éÅìËÌ¿·´´Àþ¤ÎÅìµþ¡ÁÀ¹²¬±Ø´Ö¤Î¾å²¼Àþ¡¢»³·Á¡¦½©ÅÄ¿·´´Àþ¤Î°ìÉô¶è´Ö¤Ç¤â°ì»þ¡¢±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅìËÌ¿·´´Àþ¤ÎµÜ¾ë¸©¡¦ÇòÀÐÂ¢²¦±Ø¤ÈÀçÂæ±Ø¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ëÉ÷Â®·×¤¬¡¢µ¬À©ÃÍ¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢É÷¤Ï¼å¤Þ¤ê¡¢±¿¹Ô¾å¤Î°ÂÁ´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸á¸å6»þ10Ê¬¤ËÁ´ÌÌ¤Ç±¿Å¾¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£