¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¶¯¤¯¿¶¤ë¤À¤±¤¸¤ã¥À¥á¡×¡¡¥Ð¥ó¥È¤¬»Ù¤¨¤ë¶¯ÂÇ¤ÎÃÒÊÛÏÂ²Î»³
¡Ê26Æü¡¢Âè97²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ½à¡¹·è¾¡¡¡ÃÒÊÛÏÂ²Î»³7¡½0¹Åç¾¦¡Ë
¹Åç¾¦¡½ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¡¡Æó²óÎ¢ÃÒÊÛÏÂ²Î»³1»à°ì¡¢»°ÎÝ¡¢¹õÀî¤Ï¥¹¥¯¥¤¥º¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤á¤ë¡áÇò°æ¿ÍÎ»£±Æ
¡¡½à·è¾¡¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤Ï3»î¹ç¤Ç·×13¤Îµ¾ÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤°ì¤Ä¤Î¥Ð¥ó¥È¤¬¡¢½à¡¹·è¾¡¤Î¹Åç¾¦Àï¤Ç¸ú¤¤¤¿¡£
¡¡2¡½0¤Ç·Þ¤¨¤¿Æó²ó¡£1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Çº¸ÂÇÀÊ¤Ë9ÈÖ¡¦¹õÀîÍüÂçÏº¡Ê¤ê¤ó¤¿¤í¤¦¡Ë¤¬Æþ¤ë¡£
¡¡¥µ¥¤¥ó¤Ï¥¹¥¯¥¤¥º¡£½éµå¤ò¼ºÇÔ¤·¡¢°ìÎÝÀþ¤òÁÀ¤Ã¤¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼µ¤Ì£¤Î¥Ð¥ó¥È¤â¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤â¡Ö¡Ê¥¹¥¯¥¤¥º¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬¡ËÍè¤ë¡×¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÎÝÂ¦¤ËÅ¾¤¬¤·¡¢»°ÎÝÁö¼Ô¤¬À¸´Ô¡£ÆâÌî°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹¥µ¡¤ò¹¤²¡¢¤³¤Î²ó3ÆÀÅÀ¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¶¯ÂÇ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤Ï¡¢¹âÅè¿ÎÁ°´ÆÆÄ¤Î»þÂå¤«¤éµ¾ÂÇ¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÃæÃ«¿Î´ÆÆÄ¤¬¼ç¾¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤·¤¿1997Ç¯¤ÎÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤Ç·×13µ¾ÂÇ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¶¯¤¯¿¶¤ë¤À¤±¤¸¤ã¥À¥á¡£ËÍ¤Ï¡¢¡Ø¤½¤Ã¤Á¡Ù¤ÎÁª¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¹õÀî¡£172¥»¥ó¥Á¡¢70¥¥í¡£Ãæ³Ø¤Þ¤Ç¤Ï¼ç¤Ë1ÈÖÂÇ¼Ô¤Ç¼«Í³¤ËÂÇ¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤¬¡¢¹â¹»Æþ³ØÅö½é¡¢º£¤Î4ÈÖ¡¦Ê¡¸µÀ»Ìð¤é¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤ß¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÃ«´ÆÆÄ¤ÎÁ¦¤á¤ÇºòÇ¯¤«¤é»È¤¦ÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤Ï¡¢¶âÂ°¤è¤ê¤â¥Ð¥ó¥È¤¬¡ÖÆñ¤·¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£¿Ä¤ËÅö¤¿¤ë¤È¶âÂ°¤è¤êÂÇµå¤¬¿¤Ó¤ë´¶³Ð¤Ç¡¢¿Ä¤è¤ê¤âÀèÃ¼´ó¤ê¤Ë¤¢¤Æ¤ëÎý½¬¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤¢¤Î¥¹¥ê¡¼¥Ð¥ó¥È¥¹¥¯¥¤¥º¤Î¾ìÌÌ¡¢ÃæÃ«´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê¹õÀî¤ò¡Ë¿®¤¸¤¿¡×¡£3»î¹ç¤Ç·×34°ÂÂÇ¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ì¶¯ÂÇ¤Ï¡¢º£¤â¥Ð¥ó¥È¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÎëÌÚ·òÊå¡Ë