「ATEEZ IN EUROPE DOCUMENT」

K-POPグループの中でもとりわけグローバルな人気の高さを誇る8人組ボーイズグループ・ATEEZ。米・ビルボードのアルバムチャート「Billboard 200」では、1年の間に「THE WORLD EP.FIN : WILL」(2023年12月リリース)と「GOLDEN HOUR : Part.2」(2024年11月リリース)の2作品が1位を獲得。さらにK-POPボーイズグループとして初めて世界最大級の野外フェス「Coachella 2024」に出演を果たしたことも記憶に新しい。

持ち前のパフォーマンス力で日本のファンを熱狂させた2024年2月のさいたまスーパーアリーナ公演をはじめとするワールドツアー「TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER」のヨーロッパツアーを今年の年明けから2月にかけて行い、こちらも大成功を収めたばかりだ。

世界的な人気を誇るATEEZ

そんなATEEZの人気と魅力を実感できるのが、4月15日(火)にフジテレビTWOにて放送される「ATEEZ IN EUROPE DOCUMENT」だ。この番組は、高い人気を証明したヨーロッパツアーに挑む8人の様子に迫った密着ドキュメンタリーとなっている。

フランスを皮切りに、イタリア、スイス、イギリス...と9ヶ国12都市を巡った今回の欧州ツアー。リヨン、チューリッヒ、マンチェスター、バルセロナ、ケルンといった初訪問の都市でも高い人気を示し、マンチェスターのAOアリーナでは、歴代のヒット曲を中心に、ユニットやソロパフォーマンスまで多彩なセットリストを展開した。

また、バルセロナやケルンではハイクオリティのパフォーマンスに加え、照明と多種多様なレーザーが組み合わさったダイナミックな舞台演出でも圧倒。彼らを初めて生で見るファンたちの期待を超える完成度の高いステージを作り上げた。

「ATEEZ IN EUROPE DOCUMENT」では、ヨーロッパのATINY(ファンの呼称)を熱狂させたライブの映像はもちろん、ツアーで訪れたヨーロッパ各地でのオフショットも満載で、美しい街並みの中、メンバーそれぞれがどんな表情を見せているのかも注目したいところ。さらに独占インタビューも収録されており、ATEEZの熱い思いが語られるなど、彼らのあらゆる魅力が1時間に凝縮されている。

3月28日(金)・29日(土)には神戸のワールド記念ホールにてファンミーティング「ATINY'S VOYAGE : FROM A TO Z IN JAPAN」の開催も控えるATEEZ。彼らがなぜ世界中の人々を虜にするのか、番組を見ればその理由が分かることだろう。

文=HOMINIS編集部

放送情報【スカパー!】

ATEEZ IN EUROPE DOCUMENT

放送日時:2025年4月15日(火)21:00〜

チャンネル:フジテレビTWO ドラマ・アニメ

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー!公式サイトへ