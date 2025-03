ちゃんみなオーディション『NoNoGirls』発のHANAが『ViVi』表紙に　自己肯定する姿が共感されるワケ

ラッパー・シンガーのちゃんみながプロデューサーを務めるBMSGのオーディション番組『No No Girls』から生まれた7人組ガールズグループ・HANAが3月22日に発売された人気ファッション誌『ViVi』(講談社)特別版で初めて雑誌の表紙を飾った。1月11日にKアリーナ横浜で行われたオーディション最終審査『No No Girls THE FINAL』で結成され、約2か月でXのフォロワー数23万人、公式YouTubeチャンネルの登録者数47万人を超える「脅威の新人」であるHANA。4月2日のメジャーデビューを前に、異例と言えるほどの早さで同誌の表紙を飾ったことで、ファンの間で大きな話題となっている。

今回、HANAは表紙だけでなく、6ページのインタビュー特集「HANA Hope in Bloom 希望を咲かせて」へ登場。特集には、「努力を重ねて実力を掴み取り、“No”から解き放たれた姿は、まさに希望そのもの。夢を叶えて咲き誇る7人と新しい時代へ」という編集部の想いが込められているそうで、メンバーそれぞれの持つ強さが伝わるものとなった。

クロストークにより今後の活動への思いなどが語られる中、印象的だったのは番組でも語られていた、これまで受けてきた「No」を否定/肯定する姿だ。

たとえば、メンバーのCHIKAは過去に受けた別のオーディションで、「見た目」「体重」を理由に落選した苦い経験を明かしており、抜群の歌唱力を持ちながらもそれが自信のなさに繋がっていると語っている。プロデューサーのちゃんみなは同じく容姿への中傷や賛美に苦しんだ経験があることで、彼女に過去の自分を重ね、最終ソロ審査で自身の楽曲「美人」を歌うようにアドバイスをする。そして審査当日、そうした「No」を跳ね除けるようにラップに叫びを混ぜて歌い上げたCHIKAの「美人」に会場も大盛り上がり。涙をおさえる観客の姿もカメラに映された。

それぞれが声や見た目のコンプレックスを持ちながらも、自身を鼓舞することで新たな自分を見つけたHANAのメンバーたち。同誌のインタビューでも「見た目とか、年齢とか、そんなことで他者を否定することがなくなって、それぞれが個性を認め合う世の中になってほしい」(MAHINA)、「世界中の“No”という概念をなくすことがHANAのゴール」(MOMOKA)など、苦悩を知る彼女たちだからこその発言が光る。

HANAのプレデビュー曲『Drop』は、オーディション中に課題曲として制作された音楽プロデューサー・JIGGのトラックによる強いビートが効いたHIPHOP曲。ラップグループがファッション誌の表紙を飾るイメージはつきにくかったが、コンプレックスや社会の固定観念に立ち向かい、自己肯定をテーマとする彼女たちだからこそ、音楽だけでなくビジュアル面でも新たな風を吹き込む存在となっているのだろう。

『ViVi』特別表紙を告知する公式Xの投稿は1.2万件を超えるいいねがつき、155万回のインプレッションを記録。まさにファン待望の初表紙となったと言える。

発売後は、Xで「みんなかっこよくて可愛くてインタビュー記事もいろんなHANAが知れて面白かった」「viviのHANAちゃんインタービュー良すぎる~~~全員分のインタビュー泣きながら読んじゃった」といったファンの声も上がった。

またHANAの勢いはさらに加速しており、4月4日発売『日経エンタテインメント!』増刊号(日経BP)、4月9日発売『anan』Special Edition(マガジンハウス)、4月18日発売『CUT』(ロッキングオン)など立て続けに表紙に登場することが決定している。オーディション最終審査会場でBMSGの代表取締役CEOを務めるSKY-HIが語った、「ガールズグループに革命が起こる」という言葉を証明するような快進撃で、彼女たちの活躍はまさに始まったばかり。今後の展開にも多くの期待が寄せられており、音楽シーンやエンタメ界を超え、社会全体にポジティブな影響を与えていくだろう。新時代のアイコンとして羽ばたき始めたHANAの今後の活躍から目が離せない。