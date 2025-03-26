À¥¸ÍÆâ³¤¤ò°ìË¾¡¡¡ÖµÙ²ËÂ¼ »¾´ô¸Þ¿§Âæ¡×¤¬27Æü¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¡¡¹áÀî¡¦ºä½Ð»Ô
¡ÖµÙ²ËÂ¼ »¾´ô¸Þ¿§Âæ¡×¡¡ºä½Ð»ÔÂç²°ÉÚÄ®
¡¡À¥¸ÍÂç¶¶¤ä»¾´ôÊ¿Ìî¤¬°ìË¾¤Ç¤¤ë¥Û¥Æ¥ë¡¢¡ÖµÙ²ËÂ¼ »¾´ô¸Þ¿§Âæ¡×¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¹©»ö¤¬´°Î»¤·¡¢27Æü¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡À¥¸ÍÆâ³¤¹ñÎ©¸ø±àÆâ¤Ë¤¢¤ë¡ÖµÙ²ËÂ¼ »¾´ô¸Þ¿§Âæ¡×¤Ï2024Ç¯¤Î²Æ¤«¤éÂçµ¬ÌÏ¤Ê²þ½¤¹©»ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹áÀî¸©¤Î¿Íµ¤´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢¡ÖÉãÊì¥±ÉÍ¡×¤ò¥ª¥Þー¥¸¥å¤·¤¿¡Ö¿å¶À¤Î¥Æ¥é¥¹¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡À¥¸ÍÆâ³¤¤ËÆÍ¤½Ð¤¹¤è¤¦¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿Ìó400Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤Î¥Æ¥é¥¹¤Ë¿åÈ×¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¶õÌÏÍÍ¤¬¿åÈ×¤Ë¼Ì¤ê¤³¤ß¡¢·Ê¿§¤È¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡À¥¸ÍÆâ³¤¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ëÂçÍá¾ì¡¢¡ÖÀ¥¸ÍÆâÅ·¶õ¤ÎÀä·ÊÉ÷Ï¤¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆâÉ÷Ï¤¤«¤éÏªÅ·É÷Ï¤¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿Ìó15m¤ÎÂç¤¤ÊÍáÁå¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡µÒ¼¼¤Ï4³¬¤È5³¬¤ÎÏÂ¼¼18¼¼¤òÏÂÍÎ¼¼¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£µï¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤ÏÂ¼¼¤Ë¥Ù¥Ã¥É¤òÃÖ¤¡¢Áë¤«¤é¤ÏÀ¥¸ÍÂç¶¶¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡5·î14Æü¤Ë¤Ï¥ß¥Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¥é¥ó¥É¥êー¤«¤éÈ¾ÏªÅ·É÷Ï¤¡¢°ì¿ÍÍÑ¥µ¥¦¥Ê¤Þ¤ÇÈ÷¤¨¤¿100Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àÏÂÍÎ¼¼¤â´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊµÙ²ËÂ¼ »¾´ô¸Þ¿§Âæ¡¿Âç¿¹·ò¼£¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¸Þ¿§Âæ¤Î»³¤«¤é¤Î·Ê¿§Í¼Æü¤È¤«Ìë·Ê¤ò¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¤½¤ÎÌë·Ê¤È¤«Í¼Æü¤òÆÃÅùÀÊ¤Ç¸«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢À§Èó¡¢ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÈóÆü¾ï¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×