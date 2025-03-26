¥Û¥ó¥À¡¢EVÀ¸»º¤ÇÈ¿Å¾¹¶Àª¤Ø¡¡Ãæ¹ñ¿·¹©¾ì¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤äAI¶î»È
¡¡¡Ú¹½£¶¦Æ±¡Û¥Û¥ó¥À¤Ï26Æü¡¢Ãæ¹ñ¹Åì¾Ê¹½£¤Ë¿·Àß¤·¤¿ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ÎÀìÍÑ¹©¾ì¤òÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ò¶î»È¤·¤Æ¸úÎ¨¤ò¹â¤á¡¢¿·³«È¯¤ÎEV¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ¸»º¤¹¤ë¡£Èæ°¡íì¡ÊBYD¡Ë¤Ê¤É¸½ÃÏÀª¤È¤Î¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ëÃæ¹ñ»Ô¾ì¤ÇÈ¿Å¾¹¶Àª¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£
¡¡¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Î¹µ¥ËÜÅÄµ¥¼Ö¤¬·úÀß¤·¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë²ÔÆ¯¤·¤¿¡£Ç¯´Ö12ËüÂæ¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£ºòÇ¯9·î¤Ë²ÔÆ¯¤·¤¿¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Î¿·¹©¾ì¤È¹ç¤ï¤»¡¢¥Û¥ó¥À¤ÎEV²½ÀïÎ¬¤òÃ´¤¦µòÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¹½£¹©¾ì¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤ÆÉôÉÊÈÂÁ÷¤ò´°Á´¼«Æ°²½¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÉÊ¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËAI¸¡ºº¥·¥¹¥Æ¥à¤âÆ³Æþ¡£½¾Íè¹©¾ì¤ÈÈæ¤Ù¤Æ30¡ó¤Î¾Ê¿Í²½¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£