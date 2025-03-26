Ê¸½ÕÂ¦¤Ë275Ëü±ßÇå½þÌ¿Îá¡¡¸øÌÀÅÞ¤Î¡Ö¥»¥¯¥Ï¥é¸ý»ß¤á¡×ÊóÆ»¤á¤°¤ê
¡¡¸øÌÀÅÞ¤Î·§ÌîÀµ»Î¡Ê¤»¤¤¤·¡Ë¡¦¸µ»²±¡µÄ°÷¤¬¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿½÷À¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÞ¤Î»³¸ýÆáÄÅÃËÂåÉ½¡ÊÅö»þ¡Ë¤é¤¬¸ý»ß¤á¤ò¤·¤¿¤È¤¹¤ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Îµ»ö¤ÇÌ¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÅÞ¤¬È¯¹Ô¸µ¤ÎÊ¸·Ý½Õ½©¤Ê¤É¤ËÇå½þ¤È¼Õºá¹¹ð¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢ÅìµþÃÏºÛ¡ÊÅçºêË®É§ºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï26Æü¡¢Æ±¼Ò¤Ë275Ëü±ß¤ÎÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯9·îÈ¯Çä¤Î¡Ö¸øÌÀÅÞ¤¬±£ÊÃ¡Ê¤¤¤ó¤Ú¤¤¡Ë¤·¤¿»²±¡µÄ°÷¡ØÎ¿¿«¡Ê¤ê¤ç¤¦¤¸¤ç¤¯¡Ë¥»¥¯¥Ï¥é¡Ù¡×¤ÈÂê¤¹¤ëµ»ö¡£»³¸ý»á¤é¤¬·§Ìî»á¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢½÷À¤Ë¸ý»ß¤á¤ò¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡È½·è¤Ï¡¢·§Ìî»á¤«¤é¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¤ÊÆâÍÆ¤ÎÅÅÏÃ¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¡¢½÷À¤¬µöÍÆ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¡£¿¬¤ò¿¨¤é¤ì¤Æ¤âÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö¥»¥¯¥Ï¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£»³¸ý»á¤é¤¬¥»¥¯¥Ï¥é¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¾Úµò¤â¤Ê¤¤¡¢¤È¤·¤¿¡£
¡¡½÷À¤È·§Ìî»á¤Î´Ø·¸À¤Ê¤É¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¼èºà¤òÊ¸½Õµ¼Ô¤¬½½Ê¬¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤â»ØÅ¦¡£Æ±¼Ò¤Ë°Ö¼ÕÎÁ¤Ê¤É¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤¿¡£
¡¡¸øÌÀÅÞ¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖÅÞ¤Î¼çÄ¥¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤Ç¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£½µ´©Ê¸½ÕÊÔ½¸Éô¤Ï¡ÖÈ½·è¤òÀººº¤Î¾å¡¢¹µÁÊ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£¡ÊÊÆÅÄÍ¥¿Í¡Ë